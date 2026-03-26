Η Εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

24 και 25 Μαρτίου 2026

Πανηγυρικά εορτάσθηκε η Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου και συνάμα η Εθνική Εορτή της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Το εσπέρας της Τρίτης, 24ης Μαρτίου 2026, Παραμονή της Εορτής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Αρχιερατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αγγελιανών Μυλοποτάμου.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στα μηνύματα του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, τονίζοντας την αποδοχή της Θεοτόκου στο κάλεσμα του Ουρανού καθώς και την ανάγκη διαφύλαξης της ελευθερίας σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, επισημαίνοντας ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται αλλά κερδίζεται.

Μετά το πέρας του Εσπερινού, προσφέρθηκε εόρτιο κέρασμα προς όλους τους προσκυνητές.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, Τετάρτης, 25ης Μαρτίου 2026, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Κυρίας των Αγγέλων πόλεως Ρεθύμνης.

Τον Θείο λόγο, κατά προτροπήν του Σεβασμιωτάτου, κήρυξε ο Αιδεσιμολ. Πρωτ. Νικόλαος Νικηφόρος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, ενώ, προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, όλο το εκκλησίασμα έψαλε τον Εθνικό Ύμνο.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά την Επίσημη Δοξολογία επί τη Εθνική Εορτή, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης, και τέλεσε την Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου, με την παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Βουλευτή Ρεθύμνης κ. Ιωάννου Κεφαλογιάννη, Εκπροσώπου της Ελληνικής Κυβέρνησης, Βουλευτών, όλων των Τοπικών Αρχών και των Προκρίτων του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Λόγων των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Παρέλαση.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου