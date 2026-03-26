Δήλωση Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης: Δραστηριότητες και Απολογισμός Πρυτανείας

Με την ευκαιρία της προκήρυξης εκλογών, ως Πρυτανεία θα θέλαμε να δώσουμε κάποιες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά την προηγούμενη Πρυτανική περίοδο από την 5η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Αυγούστου 2026. Πρώτιστο μέλημα του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι να παρέχει στους φοιτητές του υψηλής στάθμης εκπαίδευση, που συνδυάζει την αυστηρή ακαδημαϊκή μελέτη και τον ενθουσιασμό της ανακάλυψης νέων γνώσεων, με την ουσιαστική υποστήριξη και την παροχή πνευματικών ερεθισμάτων στο περιβάλλον μιας δυναμικής πολυτεχνειακής κοινότητας.

Αξίες του Πολυτεχνείου Κρήτης συνιστούν η ακαδημαϊκή ελευθερία, η ισότητα και η συμπερίληψη, ο σεβασμός στην ετερότητα και στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης. Το Ίδρυμα δεσμεύεται στη διασφάλιση συνθηκών ίσων ευκαιριών για όλα τα μέλη της κοινότητάς του, προάγοντας ένα περιβάλλον που ενισχύει την αλληλεγγύη, την ισονομία και τη συνεργατικότητα. Όλες οι λειτουργίες του Πολυτεχνείου Κρήτης διέπονται από διαφάνεια και λογοδοσία, ώστε να ενισχύεται η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία του Ιδρύματος.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας και ακεραιότητας. Παράλληλα, διαθέτει υψηλό αίσθημα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, το οποίο αντανακλάται στις δράσεις συμμετοχικότητας και προώθησης πρακτικών που συμβάλλουν στη διασύνδεση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις συνεργασίες με διεθνή δίκτυα και φορείς γνώσης, καθώς και με την τοπική κοινωνία. Μέσα από αυτές τις αξίες, το Πολυτεχνείο Κρήτης δημιουργεί μια ακαδημαϊκή κοινότητα, που εμπνέει και διαμορφώνει πολίτες με κριτική σκέψη, τεχνολογική επάρκεια και κοινωνική συνείδηση, έτοιμους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Στις πέντε Σχολές Μηχανικών του Ιδρύματος –Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών– φοιτούν σήμερα 6.647 προπτυχιακοί φοιτητές.

Τα δέκα (10) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, μεταξύ των οποίων τέσσερα (4) ξενόγλωσσα και τέσσερα (4) κοινά σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης των Μηχανικών και παρέχουν γνώσεις αιχμής σε 454 Έλληνες και διεθνείς φοιτητές.

Τέλος, οι 204 υποψήφιοι διδάκτορες παράγουν καινοτόμο ερευνητικό έργο υπό την καθοδήγηση κορυφαίων και καταξιωμένων μελών ΔΕΠ.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης διαθέτει σύγχρονες υποδομές για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών, μέριμνας και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης, Βιβλιοθήκη, Μηχανογραφικό, Εστίες, Λέσχη Σίτισης, Κυλικεία, χώρους άθλησης, ψυχολογική υποστήριξη, ενώ παράλληλα αρκετοί φοιτητές δραστηριοποιούνται σε επιστημονικές και πολιτιστικές ομάδες.

Σημαντικό μέρος των υποδομών του είναι προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες και ταυτόχρονα καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες για τη βελτίωση των προσφερόμενων συνθηκών διαβίωσης και φοίτησής τους.

Παράλληλα, το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Erasmus+, ενώ μέσω της Πρωτοβουλίας για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, συμμετέχει στη σύμπραξη εννέα Πανεπιστημίων μέσω του EURECA-PRO (The European University on Responsible Consumption and Production).

Το Πολυτεχνείο Κρήτης μέσω του EURECA-PRO επιδιώκει μια διττή αποστολή: να αντιμετωπίσει κρίσιμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Μέσα από μία καινοτόμο προσέγγιση, αντιμετωπίζει το πιεστικό ζήτημα της Υπεύθυνης Κατανάλωσης και Παραγωγής, συμβάλλοντας στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 12 των Ηνωμένων Εθνών, ενώ παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Ποιοτικής Εκπαίδευσης σε ευθυγράμμιση με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 4.

Η ταυτότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης αναδεικνύεται από την ποιότητα του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου, που εκπονείται σε αυτό. Οι Σχολές του θεραπεύουν τομείς, που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και εκπαιδεύουν με τις πιο σύγχρονες μεθόδους τους φοιτητές, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν πρωτοποριακή έρευνα με πολλαπλές εφαρμογές στην κοινωνία και την οικονομία.

Η προσήλωση στην ακαδημαϊκή αριστεία αποτελεί το βασικό κίνητρο ανάπτυξης όλων των δομών λειτουργίας του. Μέσα από τις ερευνητικές δραστηριότητες που αναπτύσσει, στοχεύει στη διάχυση καινοτομίας στην κοινωνία και στη στενότερη επικοινωνία με τους φορείς της, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην επικοινωνία και την ανάδειξη του έργου αυτού και των κοινωνικοοικονομικών του επιπτώσεων.

Το συνολικό ερευνητικό έργο που παράγεται στο Ίδρυμα είναι υψηλής στάθμης. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις συνεχείς διακρίσεις των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών και αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης στον διεθνή χώρο, οι οποίες αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για την απήχηση της έρευνας, που διεξάγεται στα εργαστήρια και τις ερευνητικές μονάδες του Ιδρύματος και στο εξωτερικό.

Η ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος εστιάζει σε βασική, τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα, που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη, σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία, ενώ ταυτόχρονα – προωθεί τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς. Οι ερευνητικές μονάδες και τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν να επιδείξουν έναν πλούσιο αριθμό καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η προώθηση και ενσωμάτωση των οποίων στην επιχειρηματική ζωή της χώρας συμβάλλει δυναμικά στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της.

Βάσει της στρατηγικής της διοίκησης, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη γενικότερη περιοχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αφορά όχι μόνο τεχνολογικούς τομείς, αλλά βιωσιμότητα πολιτισμού και παραδόσεων. Για την ανάπτυξη και ανάλυση των σχετιζόμενων ερευνητικών τομέων, κύριοι τεχνολογικοί άξονες εστιάζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Κυβερνοασφάλεια, Μηχανική Μάθηση, Ρομποτική, Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων.

Οι στρατηγικές περιοχές ανάπτυξης και εφαρμογών, περιλαμβάνουν τη Βιώσιμη Μηχανική με στόχο τη Βιώσιμη Παραγωγή της Βιομηχανίας 4.0 ή 4ης γενιάς, καθώς και τη Βιώσιμη Εκμετάλλευση Κρίσιμων Υλικών που αποβλέπουν σε Στρατηγικά Υλικά και Νανοϋλικά. Απευθύνονται ακόμη στην Καινοτομία προς την Κοινωνία με κατεύθυνση τη Βιώσιμη Ενέργεια και τη διαχείριση της Κλιματικής Αλλαγής, Ανανεώσιμες Πηγές και Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας, Βιώσιμες πόλεις με κατάλληλο Πολεοδομικό, Αστικό Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό, καθώς και τη Βιοϊατρική.

Στη βάση της ερευνητικής του αξιολόγησης από το Υπουργείο Παιδείας, το Ίδρυμα διεκδίκησε και εξασφάλισε αναπτυξιακά κονδύλια για την ανάπτυξη ειδικών κέντρων αριστείας σε πέντε ερευνητικούς τομείς τεχνολογίας αιχμής, που περιλαμβάνουν τη Βιομηχανία 4.0, το Περιβάλλον, την Ενέργεια, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Μηχανική και τις Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Κοινωνίας.

Τέλος, το Πολυτεχνείο Κρήτης καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία, τόσο στις διεθνείς κατατάξεις όσο και στην εθνική αξιολόγηση της ΕΘΑΑΕ, επιβεβαιώνοντας την ακαδημαϊκή και ερευνητική του δυναμική. Το Ίδρυμα διανύει μία σταθερά δυναμική πορεία με συνεχή άνοδο στις εθνικές και διεθνείς λίστες κατάταξης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, από την αξιολόγηση της ΕΘΑΕΕ στην ενότητα «Αριστεία στην Έρευνα» βρίσκεται στη 2η θέση πανελλαδικά, αμέσως μετά το ΕΜΠ, ενώ συνολικά διατηρεί την 7η θέση μεταξύ των 23 ελληνικών ΑΕΙ.

Σε διεθνές επίπεδο, στην Times Higher Education (THE), το Πολυτεχνείο Κρήτης κατατάσσεται στις θέσεις 1201–1500 παγκοσμίως, ενώ στον τομέα της Μηχανικής στις θέσεις 1001–1250. Στην κατάταξη QS Rankings, ξεχωρίζει στη θεματική Μηχανική Πετρελαίου (Petroleum Engineering) με θέση 51–100, ενώ στη θεματική Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα (Computer Science & Information Systems) βρίσκεται στις θέσεις 701–750.

Στην κατάταξη Webometrics, το Πολυτεχνείο Κρήτης καταλαμβάνει τη θέση 1467 παγκοσμίως, ενώ στην CWUR βρίσκεται στη θέση 1955. Στην U.S. News – Engineering κατατάσσεται στη θέση 975 για την παγκόσμια ερευνητική φήμη. Επιπλέον, στην SCImago Institutions Rankings βρίσκεται στην 13η θέση στην Ελλάδα και στην 5127η παγκοσμίως, με ιδιαίτερη επίδοση στην καινοτομία και την κοινωνική συνεισφορά.

Οι επιδόσεις αυτές αναδεικνύουν το Πολυτεχνείο Κρήτης ως ένα ίδρυμα με διεθνή αναγνώριση, υψηλή ερευνητική παραγωγή και στρατηγικό προσανατολισμό στην εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Για να πετύχει τους εκπαιδευτικούς και αναπτυξιακούς του στόχους, η διοίκηση αξιοποιεί με σύνεση τους πόρους που του αντιστοιχούν από τον προϋπολογισμό του ΥΠΑΙΘΑ, αλλά διαθέτει και σημαντικά κονδύλια που προέρχονται από τα υψηλά έσοδα από ερευνητικά προγράμματα.

Παράλληλα, στοχεύει στο να αξιοποιήσει με τον πλέον βέλτιστο τρόπο την περιουσία του, προς όφελος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, της ανανέωσης του εξοπλισμού, της δυνατότητας πρόσληψης εκπαιδευτικού και εργαστηριακού προσωπικού, καθώς και της ποιότητας ζωής στους χώρους της Πολυτεχνειούπολης.

Ενδεικτικά, σημειώνουμε τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί ή προγραμματίστηκαν προς υλοποίηση την τελευταία περίοδο:

• Αξιοποίηση έκτασης 200 στρεμμάτων για την ανάπτυξη πρότυπης μονάδας φιλοξενίας φοιτητών, ερευνητών, και γενικά μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου, με εκτιμώμενη κάλυψη στεγαστικών αναγκών 800 ατόμων. Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία σύγχρονου συνεδριακού κέντρου με μονάδες βραχυχρόνιας διαμονής, καθώς και student center για τη διημέρευση των φοιτητών. Η επένδυση έχει ενταχθεί στη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας με διαθέσιμους πόρους 80 εκ. ευρώ

• Ανανέωση των εξοπλιστικών ερευνητικών και ακαδημαϊκών υποδομών στο πλαίσιο του ιδρυματικού Στρατηγικού Πλάνου Έρευνας, μέσω των Πανεπιστήμιων Αριστείας με συνολικό προϋπολογισμό 6,4 εκ. ευρώ, καθώς και από την Περιφέρεια Κρήτης, μέσα από τη δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Αριστείας, με συνολικό προϋπολογισμό 2,3 εκ. ευρώ (σύνολο 8,7 εκ. ευρώ)

• Αποκατάσταση του αναξιοποίητου Κολυμβητήριου στα Κουνουπιδιανά, το οποίο αποτελεί απόθεμα των Ολυμπιακών έργων, ώστε να αποτελέσει ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο για τις ανάγκες των φοιτητών, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Χανίων, μέσα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) και τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκ ευρώ

• Δημιουργία Σταδίου πλησίον του Κολυμβητηρίου, δημιουργώντας έναν ευρύτερο αθλητικό κόμβο, με χρηματοδότηση από την ΓΓΑ

• Δημιουργία δύο νέων κτιριακών συγκροτημάτων φοιτητικών εστιών που θα αυξήσουν τον αριθμό θέσεων κοντά στις 480, με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκ. ευρώ

• Δημιουργία τριών κυκλικών κυκλοφοριακών κόμβων στην περιοχή Ακρωτηρίου-Κουνουπιδιανών, που θα αμβλύνει τον κίνδυνο και θα αυξήσει την κυκλοφοριακή ασφάλεια, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, με συνολικό προϋπολογισμό 4 εκ. ευρώ

• Εργασίες συντήρησης, βελτίωσης του ενεργειακού αποτυπώματος και βελτίωσης πρόσβασης του κτιριακού αποθέματος του Πολυτεχνείου Κρήτης, με συνολικό προϋπολογισμό 4,1 εκ. ευρώ, μέσα από την υποστήριξη του ΥΠΑΙΘΑ και της Περιφέρειας Κρήτης

• Αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου της πρώην Γαλλικής Σχολής, προκειμένου να στεγάσει το εργαστήριο καινοτομίας TUC Innovation Lab και του παραρτήματος του Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης στα Χανιά, με συνολικό προϋπολογισμό 1,7 εκ. ευρώ

Μέσω της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας (ΕΑΔΙΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης επιτεύχθηκαν καινοτόμες παρεμβάσεις, που επικεντρώθηκαν κυρίως στη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της αξιοποίησης σημαντικών ακινήτων του Ιδρύματος, καθώς και στην κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

Στρατηγικός στόχος των ενεργειών αυτών ήταν η προστασία και σταδιακή ενεργοποίηση της ακίνητης περιουσίας, ώστε να αποφέρει σταθερά οφέλη στο Ίδρυμα. Ιδιαίτερη σημασία είχε η εκμίσθωση ενός κεντρικού νεοκλασικού κτιρίου (του Μεγάρου Παπαδοπετρου) στον Δήμο Χανίων για τη στέγαση του Πειραματικού Λυκείου και η ενεργοποίηση ενός εμβληματικού χώρου για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ξεπερνώντας διοικητικές και διαδικαστικές δυσκολίες που σχετίζονταν με την αξιοποίηση ιστορικών ακινήτων.

Άλλη κεντρική εξέλιξη ήταν η επιτυχής αντιμετώπιση της δικαστικής διαδικασίας για την αλλαγή χρήσης των ακινήτων ενός κληροδοτήματος από το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, αναδεικνύοντας τις ορθές διαδικασίες για την αξιοποίηση κληροδοτημάτων. Παράλληλα, θεσπίστηκε η διαγωνιστική διαδικασία για τη μακροχρόνια εκμίσθωση με ταυτόχρονη αποκατάσταση ακινήτων της αργούσας περιουσίας του Ιδρύματος.

Στρατηγικός στόχος των ενεργειών αυτών είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, που θα εξασφαλίζει μακροχρόνια έσοδα και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση ιστορικών κτιρίων.

Πέραν της έντονης δραστηριότητα στο διεθνές ακαδημαϊκό επίπεδο, το Πολυτεχνείο Κρήτης στηρίζει την τοπική κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Έχει αναπτύξει πολλές συνέργειες μέσω Μνημονίων Συνεργασίας με τα Επιμελητήρια και τους Δήμους της περιοχής, προσδίδοντας το επιστημονικό κύρος σε όλες τις αναπτυξιακές προσπάθειες του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού. Στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει στηρίξει την εκπαιδευτική πρωτοβουλία, με την συνεισφορά δύο μεριδίων των 20 στρεμμάτων για σχολεία της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, οι χώροι έχουν διατεθεί για την ανάπτυξη του Μουσικού και του Πειραματικού Σχολείου όλων των βαθμίδων. Η ανάπτυξη αυτών θα συγκεντρώσει σημαντικές εκπαιδευτικές μονάδες κοντά στην ερευνητική δραστηριότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν από κοντά την αξία της έρευνας, καθώς και στο Πολυτεχνείο να αντλήσει φοιτητικό δυναμικό από τα εξαιρετικά αυτά σχολεία. Μεγάλη, επίσης, προσφορά στην τοπική κοινωνία παρέχεται από την επιστημονική γνώση για την αποκατάσταση και την επανάχρηση μνημείων της πόλης με προμετωπίδα τα Νεώρια, που όλοι αναμένουμε την υλοποίηση των έργων.

Σημαντική ακόμη είναι η πνευματική, αλλά και οικονομική συνεισφορά του μεγάλου αριθμού φοιτητών μας στην τοπική κοινωνία, που είναι εμφανής και καθοριστική σε περιόδους μικρής τουριστικής δραστηριότητας. Παράλληλα, οι συνεργασίες του Πολυτεχνείου Κρήτης με ιδρύματα του εξωτερικού προωθούν την επίσκεψη φοιτητών και καθηγητών πανεπιστημίων του εξωτερικού, καθώς και τη διεξαγωγή διεθνών συνεδρίων, εκδηλώσεις που διαφημίζουν την πόλη των Χανίων στα πέρατα του κόσμου.

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης

Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης