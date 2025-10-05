ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Αρχίζει στο Ηράκλειο το 7ο Διεθνές Συνέδριο ενίσχυσης των πολύ-τομεακών απαντήσεων στην έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Η Περιφέρεια Κρήτης, ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης (EFJCA), συνδιοργανώνουν και σας προσκαλούν στο 7ο Διεθνές Συνέδριο «Από το Όραμα στην πράξη: Προώθηση Πολιτικών Ευαίσθητων ως προς το Φύλο: Προς τη Βιώσιμη λειτουργία Κέντρων Οικογενειακής Δικαιοσύνης», αφιερωμένο στην ενίσχυση των πολύ-τομεακών απαντήσεων στην έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.

Το Συνέδριο φιλοξενείται στο Ηράκλειο τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, 09:30-17:00, στο ξενοδοχείο «Aquila Atlantis», με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στόχος του είναι να φέρει κοντά, επαγγελματίες και Οργανισμούς από την Ελλάδα και την Ευρώπη που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αστυνόμευσης, της απονομής δικαιοσύνης, της υποστήριξης γυναικών και της υγείας, Φορείς Νεολαίας, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και τον Δημόσιο Τομέα, δίνοντας έμφαση στην ανταλλαγή, τη δικτύωση και την αμοιβαία μάθηση. Το Συνέδριο θα αναδείξει μοντέλα, όπως τα Κέντρα Οικογενειακής Δικαιοσύνης (FJCs) και θα διερευνήσει πώς μπορούν να υλοποιηθούν και να διατηρηθούν βιώσιμες πολύ-τομεακές προσεγγίσεις για την αποτελεσματική απάντηση στο φαινόμενο της Ενδοοικογενειακής Βίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον αποφασιστικό ρόλο των κυβερνήσεων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικών για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των Κέντρων, αλλά και συναφών μοντέλων, ομιλήτριες και ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μοιραστούν καλές πρακτικές και γνώσεις, ενώ παράλληλα θα δοθεί χρόνος για ουσιαστικό διάλογο και δικτύωση, παρέχοντας έμπνευση και συγκεκριμένα εργαλεία για την ενίσχυση της καθημερινής πρακτικής των επαγγελματιών «πρώτης γραμμής».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη...

0
Μεταβολή του καιρού από το βράδυ της Κυριακής, με...

Φαράγγι Σαμαριάς: Κλειστό τη Δευτέρα υπό τον...

0
Το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους...

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη...

0
Μεταβολή του καιρού από το βράδυ της Κυριακής, με...

Φαράγγι Σαμαριάς: Κλειστό τη Δευτέρα υπό τον...

0
Το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη – Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι από τη Δευτέρα
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μεσσηνία: Διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα – Αναζητείται ο δράστης

ΠΚ team ΠΚ team -
Διπλή δολοφονία σημειώθηκε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, στη Μεσσηνία. Διπλή...

Καταιγίδα συνταξιοδοτήσεων: Νέο ρεκόρ αιτήσεων και πιέσεις στο σύστημα

ΠΚ team ΠΚ team -
Για πρώτη φορά έφτασαν σε μηνιαία βάση – τον...

Ισχυρό ενδιαφέρον για την πλατφόρμα με την οποία οι πολίτες πληροφορούνται τα οφέλη από τα νέα φορολογικά μέτρα

ΠΚ team ΠΚ team -
Πάνω από 160.000 ήδη οι επισκέψεις. Σε 166.000 ανέρχονται οι...

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη – Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι από τη Δευτέρα

ΠΚ team ΠΚ team -
Μεταβολή του καιρού από το βράδυ της Κυριακής, με...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST