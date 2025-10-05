Αλλάζει το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη – Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι από τη Δευτέρα

Μεταβολή του καιρού από το βράδυ της Κυριακής, με έντονα φαινόμενα και πτώση θερμοκρασίας – Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, με το φθινόπωρο να κάνει αισθητή την παρουσία του. Σύμφωνα με την ΕΜΥ και το meteo.gr, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά στο Ιόνιο σε βορειοδυτικούς 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Ο καιρός στην Κρήτη Στην Κρήτη, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ανά περιοχή: Ηράκλειο: Αρχικά ηλιοφάνεια, ωστόσο από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ αναμένονται βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, θερμοκρασία 12-26°C.

Χανιά: Νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και νοτιοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 15-26°C.

Ρέθυμνο: Ηλιοφάνεια το πρωί, αλλά από το μεσημέρι αναμένονται πυκνές νεφώσεις και ασθενείς βροχές προς το βράδυ. Θερμοκρασία 15-25°C.

Άγιος Νικόλαος: Αίθριος καιρός στην αρχή, με νεφώσεις και πιθανή βροχή από το απόγευμα. Θερμοκρασία 14-25°C.

Ιεράπετρα: Κυρίως ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ωστόσο αργά το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και ασθενής βροχή. Νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία 14-25°C. Πρόγνωση επόμενων ημερών Τρίτη 7 Οκτωβρίου: Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα το πρωί σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 7 μποφόρ, γυρνώντας σταδιακά σε δυτικούς – βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα πέσει, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Τετάρτη 8 Οκτωβρίου: Παραμένει νεφελώδης ο καιρός με τοπικές βροχές, ιδιαίτερα σε ανατολική και νότια Ελλάδα, καθώς και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Πέμπτη 9 Οκτωβρίου: Σταδιακή βελτίωση, με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ανατολικά. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, επαναφέροντας πιο ήπιες φθινοπωρινές συνθήκες.