Αρχίζει ο αντιγριπικός εμβολιασμός: Είχαμε κρούσματα γρίπης από τον Ιούλιο

Για πρώτη φορά φέτος, ρινικό σπρέι αντί για εμβόλιο σε παιδιά, «αλλά δεν ξέρουμε πότε θα έρθει» μας είπε ο πρόεδρος των φαρμακοποιών.
Αρχίζει από την επόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου ο αντιγριπικός εμβολιασμός στην χώρα μας. Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν ήδη παραδώσει τα πρώτα εμβόλια στις φαρμακαποθήκες και στα φαρμακεία και η χορήγησή τους θα γίνεται όπως τα τελευταία χρόνια με τον ΑΜΚΑ, χωρίς ιατρική συνταγή.
Εμβόλιο σε μορφή σπρέι για παιδιά
Για πρώτη φορά φέτος θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα αντιγριπικό εμβόλιο, σε μορφή ρινικού σπρέι. Το νέο σκεύασμα απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους έως 18 ετών, χορηγείται με ψεκασμό στα δύο ρουθούνια και όχι με ένεση, που φοβίζει τους ανήλικους.
«Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν έρθει το σπρέι και πότε», είπε στην «Π» ο πρόεδρος των φαρμακοποιών του Ηρακλείου Αριστοτέλης Σκουντάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι το εμβόλιο της γρίπης δεν πρέπει να το παραλείψουν όσοι πρέπει να το κάνουν, γιατί φέτος είχαμε περιστατικά και μάλιστα βαριά από τον Ιούλιο.
Ο Αριστοτέλης Σκουντάκης
Η παρασκευάστρια εταιρεία θα προμηθεύσει τη χώρα μας με περίπου 50.000 δόσεις του νέου ρινικού εμβολίου. Για αυτό η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αναμένεται το επόμενο διάστημα να καθορίσει ποιοι ακριβώς ανήλικοι θα έχουν προτεραιότητα για τη χορήγησή του, καθώς και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.
Πέρα από το ρινικό εμβόλιο, η Ελλάδα αναμένεται να προμηθευτεί περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια δόσεις κλασικών αντιγριπικών εμβολίων. Συνολικά, θα κυκλοφορήσουν έξι σκευάσματα από τέσσερις διαφορετικές εταιρείες, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δύο ανοσοενισχυμένα για τους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας.
Τα εμβόλια αυτά προσφέρουν πιο γρήγορη και ισχυρή ανοσολογική απόκριση, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ευάλωτο ανοσοποιητικό.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, φέτος τα περισσότερα αντιγριπικά εμβόλια θα είναι τριδύναμα. Αυτό σημαίνει ότι περιέχουν τρία διαφορετικά στελέχη του ιού, καθώς ένα τέταρτο στέλεχος έχει πάψει πλέον να κυκλοφορεί διεθνώς και δεν θεωρείται απειλή.
Ωστόσο στη χώρα μας, θα κυκλοφορήσει και ένα μόνο τετραδύναμο εμβόλιο, καθώς η εταιρεία που το παράγει δεν πρόλαβε να προσαρμόσει τη σύνθεσή του.
Ήδη οι φαρμακοποιοί ετοιμάζονται να υποδεχτούν τη νέα σεζόν, ωστόσο η καταχώριση των εμβολίων στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
Το εμβόλιο, συστήνεται σε:
Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.
Παιδιά από 6 μηνών και άνω και ενήλικες με χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, νευρολογικά, νεφρικά, σακχαρώδη διαβήτη κ.ά.).
Εγκύους και φροντιστές μωρών.
Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία.
Ανοσοκατεσταλμένους.
Επαγγελματίες υγείας.
Άτομα που ζουν ή εργάζονται σε δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων, στρατόπεδα, φυλακές ή άλλους κλειστούς πληθυσμούς.
