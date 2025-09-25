ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνάντηση γνωριμίας Μητσοτάκη – Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα θα ορκιστεί την προσεχή Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στη χώρα μας στο τέλος Οκτωβρίου.

Συνάντηση γνωριμίας με την διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα στο τέλος Οκτωβρίου.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Γκίλφοϊλ έγινε στο περιθώριο εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη στην οποία ο πρωθυπουργός μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως γέφυρα, πολιτική, εμπορική και ενεργειακή, ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη.

Τη συνάντηση διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna με θέμα την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Συμμαχία για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ΑΕGGIS (Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit).

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

