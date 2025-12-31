ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε δουλεύουμε, πότε ξεκουραζόμαστε – Ο πλήρης οδηγός

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το πρόγραμμα αργιών για το 2026

Μια «ανάσα» βρισκόμαστε από 2026 και μαζί με αυτό έρχονται ευκαιρίες για ξεκούραση… αλλά και μερικές δυσάρεστες εκπλήξεις για όσους δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα.

Κάποια τριήμερα θα μας χαρίσουν λίγες μέρες ανάσας, ενώ άλλες αργίες πέφτουν Σάββατο και χάνεται η ευκαιρία για διάλειμμα.

Στον οδηγό που ακολουθεί συγκεντρώσαμε όλες τις αργίες του χρόνου, για να ξέρετε πότε να δουλέψετε και πότε να χαλαρώσετε.

Οι επίσημες αργίες του 2026
Ακολουθεί η αναλυτική λίστα των ημερομηνιών που θα καθορίσουν το πρόγραμμα της νέας χρονιάς, με εκείνες που προσφέρουν επιπλέον ημέρες ανάπαυσης και εκείνες που χάνονται λόγω συμπτώσεων με Σαββατοκύριακα:
Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)

Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εορταστικό ωράριο παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα λειτουργήσουν...

0
Τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα λειτουργούν σήμερα με...

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά...

0
Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα σε εορταστικό κλίμα, όμως κάποια...

Εορταστικό ωράριο παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα λειτουργήσουν...

0
Τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα λειτουργούν σήμερα με...

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά...

0
Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα σε εορταστικό κλίμα, όμως κάποια...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εορταστικό ωράριο παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Κλειστές οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου από τις 2 έως και τις 23 Ιανουαρίου 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει τους...

Εορταστικές επισκέψεις στην Π.Ε. Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων επισκέφτηκαν σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου...

Λασίθι:Μήνυμα Κ. Σπυριδάκη για τη Νέα Χρονιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Καθώς αφήνουμε πίσω μας το 2025 και υποδεχόμαστε το...

Παρουσίαση των «Σχολών Γονέων» της Περιφέρειας Κρήτης στο Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ. Το «Κρητικό Μοντέλο» ως πρότυπο στην ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινότητα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο επίκεντρο του διεθνούς ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος βρέθηκε η Περιφέρεια...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST