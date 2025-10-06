Άρθρο Αντιδημάρχου Ρεθύμνης Στέλιου Σπανουδάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών

14 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών

Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eWAsTER και αναλαμβάνει δράση για την προστασία της Μεσογείου από τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Του Στέλιου Αρκ. Σπανουδάκη

Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος

Δήμου Ρεθύμνης

Η 14η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών από το WEEE Forum, τον μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό για τη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ημέρα αυτή αποτελεί παγκόσμια αφορμή για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ΗΗΕ) είναι ένα από τα

πιο κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Οι συσκευές αυτές, αν απορριφθούν με λάθος τρόπο, μπορούν να επιβαρύνουν σοβαρά το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, καθώς περιέχουν τοξικές και επικίνδυνες ουσίες που θα καταλήξουν στη θάλασσα. Αντίθετα, η ορθή ανακύκλωση επιτρέπει την ανάκτηση πολύτιμων υλικών και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Στην Ελλάδα, παράγονται ετησίως περίπου 140.000 έως 180.000 τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 17 κιλά ανά πολίτη. Ωστόσο, μόνο το 30-35% αυτών συλλέγεται και ανακυκλώνεται σωστά, ενώ το υπόλοιπο καταλήγει σε χωματερές, θάλασσες και ακτές ή απορρίπτεται με μη ασφαλή τρόπο.

Η σωστή ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών προσφέρει πολλαπλά οφέλη όπως:

Προστασία των φυσικών πόρων: μείωση της ανάγκης εξόρυξης πρώτων υλών.

Ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων: όπως ο χαλκός, το χρυσάφι και οι σπάνιες γαίες.

Αποτροπή μόλυνσης: από τοξικά στοιχεία όπως μόλυβδος, υδράργυρος και κάδμιο.

Ο Δήμος Ρεθύμνης έχει θέσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ορθή διαχείριση αποβλήτων ως βασικούς πυλώνες της περιβαλλοντικής του πολιτικής. Μέσα από ενημερωτικές δράσεις, συνεργασίες με σχολεία και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα, επιδιώκει την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την προώθηση κουλτούρας ανακύκλωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο Interreg Euro-MED “eWAsTER”, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στις περιοχές της Μεσογείου.

Το έργο eWAsTER αποσκοπεί στην ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), με στόχο τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις περιοχές υλοποίησης του προγράμματος.

Παράλληλα, επιδιώκει την προώθηση καινοτόμων, οικολογικών επιχειρηματικών μοντέλων, μετατρέποντας τον υφιστάμενο γραμμικό τομέα ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε ένα βιώσιμο κυκλικό σύστημα όπου τα ηλεκτρονικά απόβλητα αντιμετωπίζονται ως ευκαιρία για επαναχρησιμοποίηση μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους

Οι έντεκα εταίροι του έργου στοχεύουν στην έγκριση δέκα νέων Σχεδίων Δράσης για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ, συμβάλλοντας στην εναρμόνιση των κριτηρίων διαχείρισης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή MED, μέσω κοινών στρατηγικών σχεδιασμού και συντονισμένης επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ο Δήμος Ρεθύμνης διοργανώνει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, από τις 09:00 έως τις 14:30. Η εκδήλωση απευθύνεται τόσο στους μαθητές Δημοτικών Σχολείων του Ρεθύμνου, όσο και σε όλους τους πολίτες.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σωστή διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων, να παραδώσουν τις παλιές ή χαλασμένες συσκευές τους για ανακύκλωση και να λάβουν μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι απλώς ένας θεωρητικός στόχος, αλλά μια διαρκής, συλλογική προσπάθεια που περνά μέσα από την καθημερινότητά μας. Με πράξεις μικρές αλλά ουσιαστικές – όπως η ανακύκλωση μιας παλιάς συσκευής – μπορούμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας πιο καθαρής, πιο υγιούς και πιο υπεύθυνης κοινωνίας.

Ο Δήμος Ρεθύμνης συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε ένα μέλλον βιώσιμο, κυκλικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο. Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη γιατί η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι υπόθεση των λίγων, αλλά ευθύνη όλων μας.