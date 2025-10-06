ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Ημερίδα με θέμα «Ο Αναγνωστάκης διανοούμενος, οι διανοούμενοι σήμερα»

ημερίδα με θέμα «Ο Αναγνωστάκης διανοούμενος, οι διανοούμενοι σήμερα», που διοργανώνεται
από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων
του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη, και η οποία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα
στην αίθουσα 9 των διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής στο Ρέθυμνο
και θα είναι διαθέσιμη για εξ αποστάσεως παρακολούθηση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://uoc-gr.zoom.us/j/85732362683

Ημερίδα

Ο Αναγνωστάκης διανοούμενος, οι διανοούμενοι σήμερα

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, ώρα 18.00

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής, Αίθουσα 9

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α ́ Μέρος

Πρόεδρος: Αναστασία Νάτσινα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής
Φιλολογίας, Πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας ΠΚ

18.00-18.20 ΠαναγιώτηςΑρβανίτης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΠΚ
Το θέμα είναι τώρα τι λες: η χρονική εμπειρία του παρόντος στο ποιητικό και
κριτικό έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη

18.20-18.40 Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης, Υποψήφιος Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΠΚ
Η συνάντηση πολιτικής και πολιτισμού: ο Μ. Αναγνωστάκης στην εφημερίδα
Η Αυγή (1981-1984)

18.40-19.00 Αγγέλα Γιώτη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Συγκριτικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας,

ΠΚ
Διανοούμενοι-ποιητές και κριτική του πολιτισμού σε εποχή αριστερών διχασμών
και της αμφισβήτησης

19.00-19.20 Μαρίνα Αρετάκη, Μέλος ΕΔΙΠ, Νεοελληνική Φιλολογία, ΠΚ

«Και πάλι για τον υπερρεαλισμό» (1946): ένα νεανικό κριτικό κείμενο του Μ.
Αναγνωστάκη

19.20-19.40 ΑγγέλαΚαστρινάκη, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Κοσμήτορας Φιλοσοφικής

Σχολής, ΠΚ
Ο Μανόλης Αναγνωστάκης και τα όρια του αντιδογματισμού

19.40-20.00 Συζήτηση

Β ́ Μέρος

20.00-20.45 Οι διανοούμενοι σήμερα

Συζητούν:
Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΕΚΠΑ
Γιάννης Δημητρακάκης, Αναπληρωτής καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΠΚ

