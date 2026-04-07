Ασφαλτόστρωση στην Λ. Πλαστήρα, στο ύψος του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας διερχόμενων οδηγών και πεζών

Παρέμβαση ασφαλτόστρωσης στην Λ. Πλαστήρα, στο ύψος του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, πραγματοποίησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου το πρωί της Μεγάλης Τρίτης 7/4.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης πραγματοποίησε αυτοψία στις εργασίες, μαζί με την Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων Σγουρίτσα Πιταροκοίλη, τόνισε ότι όπου δημιουργούνται προβλήματα οδικής ασφάλειας η Τεχνική Υπηρεσία θα παρεμβαίνει για να τα αποκαθιστά και επεσήμανε:

«Η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε στην ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος μπροστά από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου στην Λεωφόρο Πλαστήρα, προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα που δημιουργούσε το προηγούμενο οδόστρωμα.

Ήταν ακανόνιστο, γρανιτένιο και δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα στα οχήματα και προπάντων στους διερχόμενους με τα δίκυκλα. Αυτή λοιπόν η επικινδυνότητα έλαβε τέλος σήμερα με την ασφαλτόστρωση και πιστεύουμε ότι ενισχύσαμε την οδική ασφάλεια τόσο των οχημάτων όσο και των δικύκλων που διέρχονταν μπροστά από το Πολιτιστικό.

Κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν είχε γίνει και στο γεφύρωμα της Καινούριας Πόρτας, ήταν το ίδιο οδόστρωμα όπου και εκεί έγινε ασφαλτόστρωση. Το ίδιο κάναμε και στο τμήμα που είναι μπροστά από το Πολιτιστικό».

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

