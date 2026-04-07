Τελετουργικό Μεγάλης Εβδομάδας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ιδιαίτερη κατάνυξη θα εορτασθούν οι άγιες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων.

Την Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου στις 10:00 στον Ιερό Ναό Οσίου Παταπίου, στο προαύλιο του ιδρύματος, θα στολισθεί ο Επιτάφιος από τους ηλικιωμένους και το προσωπικό.

Την Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου στις 17:00 θα ψαλεί η ακολουθία του Επιταφίου και θα ακολουθήσει η περιφορά του στον περιβάλλοντα χώρο με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Δήμου Χανίων.

Το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου στις 19.00 θα τελεσθεί η ακολουθία της Πρώτης Αναστάσεως άνευ Θείας Λειτουργίας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, Στέλιος Βαλυράκης σε μήνυμά του με αφορμή τις ημέρες, επισημαίνει: «Όλοι μαζί, με αγάπη ας ζήσουμε τις Άγιες μέρες που έρχονται. Οι ηλικιωμένοι, η Διοίκηση και το προσωπικό του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων ευχόμαστε σε όλους Καλή Ανάσταση, με υγεία, αγάπη, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία».

