Θρήνος στο Τυμπάκι: «Έφυγε» ο εμβληματικός κουρέας Γιάννης Χριστάκης – Ο παππούς του αδικοχαμένου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη

Με συγκίνηση αποχαιρετά το Τυμπάκι τον Γιάννη Χριστάκη, τον «κουρέα» της περιοχής, που έφυγε από τη ζωή παίρνοντας μαζί του μνήμες και ιστορίες δεκαετιών

Στο μέσο της Μεγάλης Εβδομάδας, στις 11 το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης 8 Απριλίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης, το Τυμπάκι θα αποχαιρετήσει τον παλιό κουρέα, τον Γιάννη Χριστάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, παίρνοντας μαζί του μια ολόκληρη εποχή.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να περάσουν από τον ναό για τον τελευταίο αποχαιρετισμό από τις 9:30 το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης.

Ο Γιάννης Χριστάκης, ο «Κουρέας», είχε βιώσει τη δυσβάστακτη απώλεια δύο εγγονών του – η πιο πρόσφατη ήταν του ήρωα, 19χρονου εγγονού του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης στη Ρόδο, συγκινώντας όλη την Ελλάδα.

Όπως έγραψε ως αποχαιρετισμό στον πεθερό του ο πατέρας του Ραφαήλ, Μάνος Γαλυφιανάκης:

«Καλό ταξίδι… Έφυγες με δύο μεγάλους καημούς… Τώρα θα είσαι ανάμεσα στους εγγονούς σου που τόσο αγάπησες… να μου τους φιλήσεις και ειδικά το Ραφαλιό μου!».

Από την πλευρά της, η θυγατέρα του 86χρονου, Ειρήνη, έγραψε:

«Καλό σου ταξίδι στο φως, αγαπημένε μου πατέρα… Ήσουν ένας καλός και τίμιος άνθρωπος που χτυπήθηκε σκληρά από τη μοίρα… Τώρα είσαι με τα αγαπημένα σου εγγόνια που τόσο σου έλειψαν…».

πηγή: Δια-SOS-τε τη Μεσαρά