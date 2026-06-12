ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Άσκηση για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές από το Δήμο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Άσκηση Επί Χάρτου με την ονομασία «Πύρινη Απειλή 2026» για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών πραγματοποιήθηκε από το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και την Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου το πρωί της Τρίτης 9/6 στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» στο δημοτικό κτίριο της Ανδρόγεω.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός δήλωσε ότι η άσκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και βασικός σκοπός της ήταν η δοκιμή, και αξιολόγηση των διαδικασιών ετοιμότητας, συντονισμού και απόκρισης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων και η ενίσχυση της συνεργασίας τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Συγκεκριμένα εξετάστηκε η υπόθεση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ρέμα βορειοδυτικά του οικισμού των Αθανάτων σε συνθήκες με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα λόγω πυκνού καπνού με αυξημένο κίνδυνο επέκτασης σε αγροτικές εκτάσεις και ελαιώνες.

Στην Άσκηση επί Χάρτου, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, κλήθηκαν εκπρόσωποι της ΔΙΠΥΝ Ηρακλείου, της Διεύθυνσης Ελληνικής Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, το Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου, των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης & Εμπορίου, Δημοτικής Αστυνομίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,

Κοινωνικής Ανάπτυξης, Τεχνικών Έργων και Μελετών, Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, εκπρόσωποι από ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΥΑΗ, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και οι πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες, ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ, Φίλιος Ζευς, Σαμαρείτες (Ερυθρός Σταυρός) και η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ).

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