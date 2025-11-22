ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ατομική Έκθεση «ΧΑΠΙ END» της Ελένης Ιωαννίδου στο Ηράκλειο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ατομική έκθεση της γιατρού και εικαστικού Ελένης Ιωαννίδου, με τίτλο «ΧΑΠΙ END», η οποία θα παρουσιαστεί στο Ηράκλειο Κρήτης, στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, από 1 έως 12 Δεκεμβρίου 2025.

Η έκθεση περιλαμβάνει ψηφιδωτά έργα τέχνης από ληγμένα χάπια και κάψουλες, μια πρωτότυπη προσέγγιση που συνδέει την επιστήμη με τη σύγχρονη τέχνη και έχει ήδη κεντρίσει μεγάλο ενδιαφέρον για τον κοινωνικό της συμβολισμό.

Εγκαίνια: Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00

Ώρες λειτουργίας: 10:00–14:00 & 18:00–21:00

Team Πολ. Κρήτης
