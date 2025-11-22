Θρήνος στο Ρέθυμνο για τον θάνατο της 47χρονης μητέρας δύο παιδιών

Στη θλίψη έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο

Στον Ιερό Ναό της Κυρίας των Αγγέλων –τη Μικρή Παναγιά– στο Ρέθυμνο θα πουν σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, το τελευταίο αντίο στην 47χρονη Αγγελική Παπαδοπούλου–Ομαλιανάκη, μητέρα δύο παιδιών, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 4 το απόγευμα.

Με επιθυμία της οικογένειας, όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της μπορούν, αντί στεφάνων, να προσφέρουν ενίσχυση στο συσσίτιο της ενορίας, στηρίζοντας το κοινωνικό έργο του ναού.

Πηγή

Δια-SOS-τε τη Μεσαρά