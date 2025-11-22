ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Θρήνος στο Ρέθυμνο για τον θάνατο της 47χρονης μητέρας δύο παιδιών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στη θλίψη έχει βυθιστεί το Ρέθυμνο

Στον Ιερό Ναό της Κυρίας των Αγγέλων –τη Μικρή Παναγιά– στο Ρέθυμνο θα πουν σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, το τελευταίο αντίο στην 47χρονη Αγγελική Παπαδοπούλου–Ομαλιανάκη, μητέρα δύο παιδιών, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 4 το απόγευμα.

Με επιθυμία της οικογένειας, όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της μπορούν, αντί στεφάνων, να προσφέρουν ενίσχυση στο συσσίτιο της ενορίας, στηρίζοντας το κοινωνικό έργο του ναού.
Πηγή
Δια-SOS-τε τη Μεσαρά

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Γόρτυνας:Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την...

0
Ο Δήμος Γόρτυνας (Κοινωνική Υπηρεσία, Δημοτική Επιτροπή Ισότητας) συμμετέχει...

Χανιά:Παρουσίαση του φωτογραφικού λευκώματος «Αναμνήσεις στη Σκόνη»...

0
Ο Δήμος Πλατανιά σας προσκαλεί στην παρουσίαση του νέου...

Δήμος Γόρτυνας:Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την...

0
Ο Δήμος Γόρτυνας (Κοινωνική Υπηρεσία, Δημοτική Επιτροπή Ισότητας) συμμετέχει...

Χανιά:Παρουσίαση του φωτογραφικού λευκώματος «Αναμνήσεις στη Σκόνη»...

0
Ο Δήμος Πλατανιά σας προσκαλεί στην παρουσίαση του νέου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ατομική Έκθεση «ΧΑΠΙ END» της Ελένης Ιωαννίδου στο Ηράκλειο
Επόμενο άρθρο
Nana Beach: «Μεγαλώνει» κατά 600 κλίνες
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST