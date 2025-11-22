Nana Beach: «Μεγαλώνει» κατά 600 κλίνες

Εγκρίθηκε η αναβάθμιση του Nana Beach – Το ξενοδοχείο της εταιρείας Καράτζη είναι κατηγορίας 5 αστέρων

Η Δημοτική Επιτροπή Χερσονήσου εξέφρασε ομόφωνα, υπό προϋποθέσεις, τη σύμφωνη γνώμη της για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας Nana Beach, ιδιοκτησίας της Καράτζης Α.Ε., στη θέση Δράπανος της ΔΚ Λιμένος Χερσονήσου.

Η μελέτη συντάχθηκε για την τροποποίηση παλαιότερης μελέτης, καθώς η δυναμικότητα της μονάδας αυξήθηκε από 1.004 σε 1.604 κλίνες. Το ξενοδοχείο εκτείνεται σε συνολική έκταση 59.858,96 τ.μ., βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού, ΖΟΕ και προστατευόμενων περιοχών NATURA και δεν εμπίπτει σε χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Το Nana Beach, κατηγορίας 5*, διαθέτει πλέον 500 δωμάτια με 1.604 κλίνες, μονάδα αφαλάτωσης, γήπεδα τένις και αθλοπαιδιών, πισίνες, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και χώρους στάθμευσης. Η υδροδότηση γίνεται τόσο από το δίκτυο της περιοχής όσο και μέσω γεώτρησης, ενώ μέρος του νερού επεξεργάζεται μέσω της εγκατάστασης αφαλάτωσης.

Στο πλαίσιο της ΜΠΕ επισημάνθηκαν ορισμένα ζητήματα: υπήρχαν αυθαίρετες κατασκευές εντός αιγιαλού και παραλίας, η ζώνη παραλίας δεν είχε παραχωρηθεί για κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη και η αύξηση της δόμησης λόγω τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών δεν είχε αποδοθεί με εισφορά σε γη. Η Επιτροπή έθεσε ως προϋπόθεση την απομάκρυνση αυτών των κατασκευών, την παραχώρηση της παραλίας για κοινή χρήση, τη σύνταξη πράξης αναλογισμού και την καταβολή των απαιτούμενων εισφορών.

Τα έσοδα για τον όμιλο Καράτζη

Ο όμιλος Καράτζη κατέγραψε το 2024 έσοδα από τον ξενοδοχειακό τομέα ύψους 36.496.254 ευρώ, έναντι 31.468.131 ευρώ το 2023, αυξημένα κατά 5.028.123 ευρώ (16%). Στον όμιλο ανήκει επίσης η επένδυση «Villas Nana Princess», σε όμορο ακίνητο του ξενοδοχείου Nana Princess, η οποία αφορά πέντε πολυτελείς βίλες.

Η επένδυση, συνολικού κόστους 5 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε στις αρχές της τουριστικής σεζόν 2024 και έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Παράλληλα, δρομολογείται η κατασκευή πρωτοποριακού θεματικού υδάτινου πάρκου πλησίον του ξενοδοχείου «Nana Royal», συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να αποτελέσει νέα τουριστική ατραξιόν για την ευρύτερη περιοχή του Ανισσαρά.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του 2024 ο όμιλος προχώρησε στην αγορά του ξενοδοχείου «Knossos Royal» στον Ανισσαρά, από τον όμιλο Aldemar, έναντι 80 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο, με 413 δωμάτια και σουίτες, λειτουργεί ήδη από τη σεζόν του 2025 υπό τη νέα επωνυμία «Nana Royal», αποτελώντας το τρίτο ιδιόκτητο πεντάστερο συγκρότημα του ομίλου. Η πλήρης ανακαίνισή του, επίσης ενταγμένη στο ΤΑΑ, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης

Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του ομίλου, που στοχεύει στην ενίσχυση του brand «Nana» ως σημείου αναφοράς στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας στην Κρήτη και διεθνώς. Οι νέες αυτές κινήσεις έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά πορεία συνεχούς ανάπτυξης.

Επέκταση και στις αερομεταφορές

Παράλληλα με την τουριστική δραστηριότητα, ο όμιλος επεκτείνει τη δράση του και στον τομέα των ιδιωτικών VIP πτήσεων μέσω της εταιρείας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚ ΜΟΝ. Α.Ε. Στις αρχές του 2025, η εταιρεία προχώρησε στην αγορά τρίτου αεροσκάφους, ενισχύοντας τον στόλο της και διευρύνοντας το δίκτυο πτήσεων.

Η επένδυση, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε μέσω ομολογιακού δανείου, ενώ εξετάζεται ήδη η προσθήκη τέταρτου αεροσκάφους για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης στον τομέα του private aviation.

Για το 2025, ο όμιλος εκτιμά ότι ο ξενοδοχειακός τομέας θα κλείσει με αυξημένα επίπεδα πωλήσεων, αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών πώλησης του Nana Golden Beach και της ανόδου των ποσοστών πληρότητας του Nana Princess, που εδραιώνεται ως ένα υψηλού επιπέδου luxury hotel στην παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, η λειτουργία του Nana Royal συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση των εσόδων του κλάδου. Τέλος, ο όμιλος εξετάζει νέες επενδύσεις σε luxury και city hotels.