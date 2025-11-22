Δήμος Ηρακλείου:Με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση – αφιέρωμα για την επέτειο του Πολυτεχνείου που διοργάνωσε

Μια βραδιά βαθιάς συγκίνησης, μνήμης και στοχασμού έζησαν όλοι όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση – αφιέρωμα στην επέτειο του Πολυτεχνείου με τίτλο «Το Πολυτεχνείο ζει; – 52 χρόνια μετά», που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και η Εθελοντική Ομάδα «Φιλόπολις», την Τετάρτη 19/11, στην αίθουσα «Μ. Καρέλλης» του δημοτικού κτιρίου της οδού Ανδρόγεω.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκτός της Αντιδημάρχου Εθελοντισμού Φιλαρέτης Δαφέρμου- Χρονάκη και οι Αντιδήμαρχοι Γιάννα Καλονάκη και Στέλλα Αρχοντάκη, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης, η Αντιπρόεδρος Μάρα Παναγιωτάκη και πλήθος κόσμου. Το κοινό βίωσε μέσα από τις αφηγήσεις και τα τραγούδια, τον αγώνα για την Δημοκρατία και την Ελευθερία των νέων της εποχής, αξίες που δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν αλλά αποτελούν διαρκές κάλεσμα ευθύνης.

Οι μαρτυρίες των ομιλητών έδωσαν ξεχωριστό βάθος και συγκίνηση στη βραδιά όπως του Γιώργη Καράτζη που με τον λόγο και την προσωπική του εμπειρία, ανέσυρε μνήμες από την αποφυλάκισή του και την πορεία προς την εξέγερση, προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία βιωματικής επαφής με τα γεγονότα.

Η φιλόλογος Μαρία Φραγκιαδάκη με άμεσο και ανθρώπινο λόγο μίλησε για «το μικρό Πολυτεχνείο της περιφέρειας», φωτίζοντας μικρές αλλά σημαντικές ιστορίες αντίστασης ενώ ο Δρ. Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Αντώνης Καρτσάκης, σε μια βαθιά, στοχαστική ομιλία τόνισε ότι «το Πολυτεχνείο δεν είναι γιορτή». Είναι υπόμνηση· μια ζωντανή μνήμη που επιστρέφει για να θυμίζει ποιοι πρέπει να είμαστε και ότι ο αγώνας για Δημοκρατία, Ελευθερία και Άνθρωπο είναι συνεχής.

Τη βραδιά πλαισίωσαν μουσικά η Χορωδία «Αγγέλων Ωδή» και η μαέστρος Κική Καγιαβά, συνοδεύοντας τις μαρτυρίες και τις ομιλίες με τραγούδια που σημάδεψαν μια εποχή και γενιές ολόκληρες. Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού ευχαρίστησε όσους παραβρέθηκαν και παρακολούθησαν την εκδήλωση, την Εθελοντική Ομάδα «Φιλόπολις» για την πολύ καλή συνεργασία και όσους συμμετείχαν υποστηρικτικά για την πραγματοποίησή της.