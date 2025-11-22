Χανιά:Παρουσίαση του φωτογραφικού λευκώματος «Αναμνήσεις στη Σκόνη» του εικαστικού Νίκου Μπασιά, με την υποστήριξη του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά σας προσκαλεί στην παρουσίαση του νέου φωτογραφικού λευκώματος «Αναμνήσεις στη Σκόνη» του εικαστικού Νίκου Μπασιά, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, στις 20:00, στο Ιστορικό ΚΗΠΟΣ Café στα Χανιά.

Το λεύκωμα, που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Πλατανιά, της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και του Δήμου Καντάνου–Σελίνου, καταγράφει τη μακρόχρονη περιήγηση του δημιουργού σε εγκαταλελειμμένα σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου και της Σμύρνης.

Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης ακολουθεί ένα απέριττο αλλά φορτισμένο ταξίδι μνήμης, όπου τα κενά σχολικά κτίρια μεταμορφώνονται σε φορείς ιστοριών, βιωμάτων και συναισθημάτων. Η «σκόνη» λειτουργεί ως συμβολικό ίχνος του χρόνου που φθείρει, αλλά και ταυτόχρονα αποκαλύπτει όσα επιμένουν να διατηρούν την παρουσία τους μέσα από τη φωτογραφική ματιά.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, αναφέρει χαρακτηριστικά: «..Ο Δήμος Πλατανιά συνεχίζει να στηρίζει εικαστικές πρωτοβουλίες που προάγουν τον πολιτισμό και αναδεικνύουν τοπικά στοιχεία με ιδιαίτερη ιστορική και κοινωνική αξία. Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην καταγραφή και προβολή του κτιριακού μας αποθέματος, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με μνήμες και εμπειρίες που διαμόρφωσαν την εκπαιδευτική πορεία προηγούμενων δεκαετιών.

Με έργα όπως αυτό, ενισχύουμε την προσπάθεια να αναδειχθούν οι ξεχασμένοι χώροι της συλλογικής μας ιστορίας και να διατηρηθεί ζωντανή η πολιτιστική μας κληρονομιά, τόσο για τις σημερινές όσο και για τις επόμενες γενιές..»

Η εκδήλωση θα προσφέρει μια πολυτροπική εμπειρία, συνδυάζοντας εικόνα, αφήγηση και ήχο.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

• Μανώλης Μετζάκης, Καθηγητής Φωτογραφίας & Πρόεδρος Global Photographic Union

• Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Καθηγήτρια Σύμβουλος ΕΑΠ & Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

• Δημήτρης Μαριδάκης, Δημοσιογράφος «Χανιώτικα Νέα»

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ:

Γιάννης Σίνης – κιθάρα & τραγούδι

Είσοδος ελεύθερη – Το λεύκωμα θα διατεθεί δωρεάν.