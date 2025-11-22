Δήμος Γόρτυνας:Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την βία κατά των γυναικών

Ο Δήμος Γόρτυνας (Κοινωνική Υπηρεσία, Δημοτική Επιτροπή Ισότητας) συμμετέχει στην εκστρατεία «16+ Ημέρες – Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2025), που υλοποιεί και συντονίζει η Περιφέρεια Κρήτης (Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας και Π.ΕΠ.ΙΣ. Κρήτης), με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε Αγίους Δέκα, Ασήμι, Αγία Βαρβάρα και Γέργερη.

Από την Δευτέρα 24 έως και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, κεντρικά σημεία της Αγίας Βαρβάρας (24/11), της Γέργερης (25/11), των Αγίων Δέκα (26/11) και του Ασημίου (27/11), θα «ντυθούν» συμβολικά με πορτοκαλί ύφασμα, το χρώμα της διεθνούς εκστρατείας UN Women – Orange the World, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στην βία κατά των γυναικών.

Επιπλέον, θα διανεμηθούν έντυπα ενημέρωσης για τις δομές στήριξης των γυναικών που υφίστανται βία. Το υλικό θα μοιραστεί και σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων – Λυκείων, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από τα ζητήματα της ισότητας, του σεβασμού και της μηδενικής ανοχής στην βία. Τις δράσεις θα υλοποιήσουν η Κοινωνική Υπηρεσία και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Γόρτυνας.

Την Τετάρτη 26/11, ώρα 10:00 – 12:00, θα πραγματοποιηθεί η διαδραστική – βιωματική δράση με τίτλο: “Ένα ξεχωριστό δώρο για την μαμά μου…”, στο Δημοτικό Σχολείο Ασημίου.

Η εκδήλωση είναι βασισμένη στο παιδικό βιβλίο της Μαρίας Βοζικάκη «Το Δέντρο της Ισότητας», (που εκδόθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης), με διοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης, την Κοινωνική Υπηρεσία και την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Γόρτυνας

. Την δράση θα παρακολουθήσουν μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων Ασημίου και Σοκαρά. Στόχος της δράσης είναι η καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που συχνά αναπαράγονται στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, καθώς και η προώθηση της ισότητας, της δικαιοσύνης, του αλληλοσεβασμού και των δημοκρατικών αξιών μέσα στην οικογένεια και την σχολική κοινότητα.

Μέσα από την δύναμη της αφήγησης και την βιωματική συμμετοχή των παιδιών, η δράση επιδιώκει να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση, την συνεργασία και τον ενεργό προβληματισμό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας ισότητας από την παιδική ηλικία. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία που βασίζεται σε βιωματικές και διαδραστικές προσεγγίσεις, οι οποίες ενθαρρύνουν τα παιδιά να συμμετάσχουν ενεργά σε δραστηριότητες αφήγησης, συζήτησης και δημιουργικής έκφρασης, με στόχο την σύνδεση της γνώσης με την προσωπική εμπειρία και το συναίσθημα.

Η δράση υλοποιείται από ομάδα νηπιαγωγών του Ηρακλείου, με υπεύθυνη την Άννα Στουμπίδη, νηπιαγωγό, Διευθύντρια του 22ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου, αναπληρώτρια αιρετή ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου και μέλος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Δ. Θεοτοκόπουλος».

Την αφήγηση του παραμυθιού έχουν πραγματοποιήσει τα στελέχη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, Αθηνά Τριπολιτάκη, Ειρήνη Μανταδάκη, Γιώτα Περίφανου, Εύα Πολιουδάκη και Γεράσιμος Βασσάλος, υπό τον συντονισμό της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης, Μαρίας Καβάλου.

Την Κυριακή 30/11, ώρα 18:00 (προσέλευση: 17:45), στο Δημαρχείο Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο: «Η βία δεν είναι παραμύθι…», σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Έναρξη εσπερίδας – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Γόρτυνας, δημοτική σύμβουλος, Μαρία Σέγκου

Χαιρετισμός Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη

-«Πότε η σιωπή θα γίνει φωνή;» – Όλγα Αμβράζη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Γόρτυνας

-«Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας» – Μαρία Καραφωτιά, Υπαστυνόμος Α’, Προϊσταμένη Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Ηρακλείου

-«Οι αστικές και ποινικές προβλέψεις στις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας» – Μαρίνα Ζ. Παναγιωτάκη, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου

Μαρτυρία θύματος ενδοοικογενειακής βίας: «Απορίες»

-«Η Επιχειρηματικότητα εναντίον της κακοποίησης» – Πιτσικάκη Μαρία, Πρέσβειρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, Πρόεδρος – Ιδρύτρια Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης

Μαρτυρία θύματος ενδοοικογενειακής βίας: «Είκοσι χρόνια μετά…»

«Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης-Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των διακρίσεων» – Γεωργία Μηλάκη, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Περιφέρειας Κρήτης, Παθολόγος- Ογκολόγος, M.D.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η Χορωδία Γέργερης.