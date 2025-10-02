ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Bazaar Βιβλίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου: Από αύριο, Παρασκευή 3/10

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Χανίων προσκαλεί το κοινό στο νέο Bazaar βιβλίου, που πραγματοποιείται στον εκθεσιακό χώρο, στο Μεγάλο Αρσενάλι (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου – Κ.Α.Μ.).

Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν οι επισκέπτες τις εκδόσεις του Δήμου Χανίων, της Δημοτικής Πινακοθήκης, του Κ.Α.Μ. καθώς και ξεχωριστές εκδόσεις από άλλους εκδότες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γύρω από την τέχνη, την ιστορία και την αρχιτεκτονική.

Στόχος της δράσης είναι να δοθεί στο κοινό η δυνατότητα να αποκτήσει σημαντικές εκδόσεις, που αποτυπώνουν την πολιτιστική κληρονομιά και την καλλιτεχνική δημιουργία των Χανίων, είτε δωρεάν είτε σε πολύ προσιτές τιμές, καθιστώντας τη γνώση και την τέχνη προσβάσιμη σε όλους.

Από Δευτέρα – Παρασκευή: 12:30 – 20:30

Στο Μεγάλο Αρσενάλι (Κ.Α.Μ.), Παλιά Πόλη Χανίων

ΗΡ.Υ.Δ.Α. : Διαμαρτυρία για την ακύρωση προγραμματισμένων συνεδριών Εργοθεραπείας -Φυσικοθεραπείας στο ΠΑΓΝΗ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
