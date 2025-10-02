ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

ΗΡ.Υ.Δ.Α. : Διαμαρτυρία για την ακύρωση προγραμματισμένων συνεδριών Εργοθεραπείας -Φυσικοθεραπείας στο ΠΑΓΝΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Διαμαρτυρία για την ακύρωση προγραμματισμένων συνεδριών Εργοθεραπείας -Φυσικοθεραπείας στο ΠΑΓΝΗ

ΗΡ.Υ.Δ.Α.

Ο Σύλλογος Γονέων Ηρακλείου Κρήτης Υποστήριξης Δικαιωμάτων των ατόμων με Αυτισμό (ΗΡ.Υ.Δ.Α.) εκφράζει την αγανάκτηση και την απογοήτευση του σχετικά με την ακύρωση προγραμματισμένων ραντεβού εργοθεραπείας και φυσικοθεραπείας ΠΑΓΝΗ σε μέρες εφημερίας του νοσοκομείου. Οι πληροφορίες αυτές ήρθαν εν γνώσει μας από τους ίδιους τους γονείς, των οποίων τα παιδιά παρακολουθούν τις αντίστοιχες συνεδρίες και αποτελούν μέρος της χρόνιας θεραπείας των παιδιών τους.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε από την πρόσφατη αναδιαμόρφωση και μεταφορά του χώρου των επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), όπου πλέον το παθολογικό τμήμα των επειγόντων βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο χώρο της εργοθεραπείας – φυσιοθεραπείας. Αυτό συνεπάγεται ότι τα προγραμματισμένα ραντεβού για αυτές τις συνεδρίες θα συγχρωτίζονται στον ίδιο χώρο αναμονής με άτομα για εκτίμηση στο παθολογικό τμήμα των επειγόντων.

Η διοίκηση του νοσοκομείου, προκειμένου να αποφύγει τα προβλήματα που ανακύπτουν από αυτή τη συνθήκη, αποφάσισε να μην γίνονται προγραμματισμένα ραντεβού. Ως εκ τούτου, οι προγραμματισμένες συνεδρίες θα μειωθούν κατά 50% με δεδομένο ότι το ΠΑΓΝΗ εφημερεύει μέρα παρά μέρα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικού αριθμού τακτικών συνεδριών, με απώτερο αποτέλεσμα την επιβράδυνση της βελτίωσης των χρόνιων νοσημάτων των ασθενών (αναπτυξιακές διαταραχές, νευρολογικά προβλήματα κτλ).

Ζητάμε από τη διοίκηση του νοσοκομείου και την 7η ΥΠΕ, την άμεση εύρεση λύσης προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του τμήματος Εργοθεραπείας-Φυσικοθεραπείας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Bazaar Βιβλίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου:...

0
Ο Δήμος Χανίων προσκαλεί το κοινό στο νέο Bazaar...

Σύλλογος Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης:Να εξασφαλιστεί η ασφαλής...

0
Να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα...

Bazaar Βιβλίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου:...

0
Ο Δήμος Χανίων προσκαλεί το κοινό στο νέο Bazaar...

Σύλλογος Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης:Να εξασφαλιστεί η ασφαλής...

0
Να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σύλλογος Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης:Να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας
Επόμενο άρθρο
Bazaar Βιβλίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου: Από αύριο, Παρασκευή 3/10
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Bazaar Βιβλίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου: Από αύριο, Παρασκευή 3/10

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Χανίων προσκαλεί το κοινό στο νέο Bazaar...

«Το πρόγραμμα ΖΩΗ: Η πορεία υλοποίησης και τα μελλοντικά βήματα»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου Η Περιφέρεια Κρήτης...

Σύλλογος Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης:Να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα...

Η Κωτσόβολος Μεγάλος Χορηγός στον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Κωτσόβολος, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST