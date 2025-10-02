ΗΡ.Υ.Δ.Α. : Διαμαρτυρία για την ακύρωση προγραμματισμένων συνεδριών Εργοθεραπείας -Φυσικοθεραπείας στο ΠΑΓΝΗ

Διαμαρτυρία για την ακύρωση προγραμματισμένων συνεδριών Εργοθεραπείας -Φυσικοθεραπείας στο ΠΑΓΝΗ

ΗΡ.Υ.Δ.Α.

Ο Σύλλογος Γονέων Ηρακλείου Κρήτης Υποστήριξης Δικαιωμάτων των ατόμων με Αυτισμό (ΗΡ.Υ.Δ.Α.) εκφράζει την αγανάκτηση και την απογοήτευση του σχετικά με την ακύρωση προγραμματισμένων ραντεβού εργοθεραπείας και φυσικοθεραπείας ΠΑΓΝΗ σε μέρες εφημερίας του νοσοκομείου. Οι πληροφορίες αυτές ήρθαν εν γνώσει μας από τους ίδιους τους γονείς, των οποίων τα παιδιά παρακολουθούν τις αντίστοιχες συνεδρίες και αποτελούν μέρος της χρόνιας θεραπείας των παιδιών τους.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε από την πρόσφατη αναδιαμόρφωση και μεταφορά του χώρου των επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), όπου πλέον το παθολογικό τμήμα των επειγόντων βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο χώρο της εργοθεραπείας – φυσιοθεραπείας. Αυτό συνεπάγεται ότι τα προγραμματισμένα ραντεβού για αυτές τις συνεδρίες θα συγχρωτίζονται στον ίδιο χώρο αναμονής με άτομα για εκτίμηση στο παθολογικό τμήμα των επειγόντων.

Η διοίκηση του νοσοκομείου, προκειμένου να αποφύγει τα προβλήματα που ανακύπτουν από αυτή τη συνθήκη, αποφάσισε να μην γίνονται προγραμματισμένα ραντεβού. Ως εκ τούτου, οι προγραμματισμένες συνεδρίες θα μειωθούν κατά 50% με δεδομένο ότι το ΠΑΓΝΗ εφημερεύει μέρα παρά μέρα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικού αριθμού τακτικών συνεδριών, με απώτερο αποτέλεσμα την επιβράδυνση της βελτίωσης των χρόνιων νοσημάτων των ασθενών (αναπτυξιακές διαταραχές, νευρολογικά προβλήματα κτλ).

Ζητάμε από τη διοίκηση του νοσοκομείου και την 7η ΥΠΕ, την άμεση εύρεση λύσης προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του τμήματος Εργοθεραπείας-Φυσικοθεραπείας.