Χαμόγελα, γεύσεις και χιλιάδες επισκέπτες στην 1η Γιορτή Παγωτού στον Δημοτικό Κήπο Χανίων

Χιλιάδες μικροί και μεγάλοι επισκέπτες κατέκλυσαν τον Δημοτικό Κήπο Χανίων την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, συμμετέχοντας στην 1η Γιορτή Παγωτού, μια νέα εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το Σωματείο Ζαχαροπλαστών και Παγωτοποιών Π.Ε. Χανίων σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Επιμελητηρίου Χανίων.

Η πρώτη διοργάνωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς οικογένειες και παιδιά γέμισαν τον Δημοτικό Κήπο, απολαμβάνοντας παγωτό, γλυκίσματα και ένα πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγικών δράσεων, σε μια γιορτή αφιερωμένη στη χαρά, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική σύνδεση, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου διένειμαν περισσότερες από 8.000 μπάλες παγωτού στους χιλιάδες επισκέπτες που έδωσαν το «παρών».

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, τόνισε:

«Όσα έργα κι αν κάνει κανείς, τίποτα δεν συγκρίνεται με το χαμόγελο των παιδιών. Και σήμερα, εδώ στον Δημοτικό Κήπο Χανίων, τα χαμόγελα περίσσεψαν, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Πρόκειται για μια εξαιρετική συνεργασία με το Σωματείο Ζαχαροπλαστών και Παγωτοποιών Χανίων,

οι οποίοι με μεγάλη γενναιοδωρία προσέφεραν παγωτά και γλυκίσματα σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειες, που βρέθηκαν κοντά μας. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουμε την τοπική παραγωγή και τους ανθρώπους της δημιουργίας, ενώ παράλληλα δίνουμε την ευκαιρία στους πολίτες να απολαμβάνουν τους δημόσιους χώρους της πόλης μας. Μετά τη φετινή επιτυχία, είμαι βέβαιος ότι η Γιορτή Παγωτού θα καθιερωθεί και θα εξελιχθεί σε έναν σημαντικό θεσμό για τα Χανιά».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Νεκτάριος Ψαρουδάκης, επεσήμανε:

«Η ανταπόκριση του κόσμου μάς εξέπληξε ευχάριστα. Από την πρώτη κιόλας χρονιά, χιλιάδες συμπολίτες μας γέμισαν τον Δημοτικό Κήπο, επιβεβαιώνοντας ότι η πόλη αγκαλιάζει νέες δράσεις,

που απευθύνονται στις οικογένειες και τα παιδιά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί φαίνεται ότι γεννιέται ένας νέος θεσμός, ο οποίος χρόνο με τον χρόνο θα μεγαλώνει και θα γίνεται ακόμη καλύτερος. Η φετινή επιτυχία μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε και να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο τη διοργάνωση τα επόμενα χρόνια».

Ο Δήμος Χανίων ευχαριστεί θερμά το Σωματείο Ζαχαροπλαστών και Παγωτοποιών Π.Ε. Χανίων, όλους τους επαγγελματίες, που συμμετείχαν, τους εθελοντές, τους συνδιοργανωτές και φυσικά τους χιλιάδες πολίτες, που με την παρουσία τους συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της πρώτης αυτής διοργάνωσης.