Στην ημερίδα της ΚΕΔΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση ο Δήμος Ηρακλείου

Στην ημερίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με θέμα «Οι Δήμοι στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης – Ψηφιακή διακυβέρνηση στην υπηρεσία των πολιτών» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης Beyond 2026 συμμετείχε ο Δήμος Ηρακλείου

εκπροσωπούμενος από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ και Αντιδήμαρχο Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Νίκο Γιαλιτάκη και το στέλεχος του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου Γιώργο Καραγιαννάκη.

Στην επιτυχημένη διοργάνωση, ο Νίκος Γιαλιτάκης ο οποίος και συντόνισε το πάνελ με θέμα «Ανοιχτά δεδομένα στην Σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση-Καλές Πρακτικές Δήμων»,

ανέδειξε την ανάγκη οι ΟΤΑ να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα του ψηφιακού μετασχηματισμού, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, τα ανοικτά δεδομένα και τις καλές πρακτικές προς όφελος των πολιτών. Από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου, παρουσιάστηκε η πορεία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού που έχει υλοποιηθεί με τον συντονισμό του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσου Τσατσάκη καθώς και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου από το στέλεχος του Τμήματος Πληροφορικής Γιώργο Καραγιαννάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει ολοκληρώσει τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρησιακών Λειτουργιών του με στόχο την αναβάθμιση και διευκόλυνση της συνεργασίας των Δημοτικών Υπηρεσιών και των πολιτών. Το νέο σύστημα καλύπτει,

μεταξύ άλλων, τους τομείς της διαχείρισης οικονομικών πόρων, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των δημοτικών εσόδων, της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, των αιτημάτων των πολιτών, καθώς και των ηλεκτρονικών πληρωμών οφειλών. Στο έργο περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, εκπαίδευσης υπαλλήλων και λειτουργίας helpdesk.