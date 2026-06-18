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Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων : Ανασυγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μαρακάκης Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ανδρουλάκης Γεώργιος
Γραμματέας Δ.Σ.: Κουλιεράκης Ιωάννης
Ταμίας Δ.Σ.: Φαραντάκης Γεώργιος

Μέλη Δ.Σ.: Αποστολάκης Σπυρίδων (εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος)
Ζυμβραγουδάκης Δημήτριος (εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος)

Αποστολάκης Εμμανουήλ
Βάμβουκας Αναστάσιος
Μαλινδρέτου Μαργαρίτα
Μπαουράκης Γεώργιος
Ποθητάκης Κωνσταντίνος
Σπερελάκη Μαρία
Τζατζιμάκης Γεώργιος

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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