Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων : Ανασυγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μαρακάκης Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ανδρουλάκης Γεώργιος

Γραμματέας Δ.Σ.: Κουλιεράκης Ιωάννης

Ταμίας Δ.Σ.: Φαραντάκης Γεώργιος

Μέλη Δ.Σ.: Αποστολάκης Σπυρίδων (εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος)

Ζυμβραγουδάκης Δημήτριος (εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος)

Αποστολάκης Εμμανουήλ

Βάμβουκας Αναστάσιος

Μαλινδρέτου Μαργαρίτα

Μπαουράκης Γεώργιος

Ποθητάκης Κωνσταντίνος

Σπερελάκη Μαρία

Τζατζιμάκης Γεώργιος