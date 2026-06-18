Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων : Ανασυγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος Δ.Σ.: Μαρακάκης Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ανδρουλάκης Γεώργιος
Γραμματέας Δ.Σ.: Κουλιεράκης Ιωάννης
Ταμίας Δ.Σ.: Φαραντάκης Γεώργιος
Μέλη Δ.Σ.: Αποστολάκης Σπυρίδων (εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος)
Ζυμβραγουδάκης Δημήτριος (εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος)
Αποστολάκης Εμμανουήλ
Βάμβουκας Αναστάσιος
Μαλινδρέτου Μαργαρίτα
Μπαουράκης Γεώργιος
Ποθητάκης Κωνσταντίνος
Σπερελάκη Μαρία
Τζατζιμάκης Γεώργιος