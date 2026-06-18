3 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ Σε 22 κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης με απόφαση του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη

Την απόφαση ένταξης του έργου «Βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας ΑμεΑ στις πανεπιστημιουπόλεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου» στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το συνολικό κόστος και η δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται στα 3.059.000 ευρώ.

Το έργο, με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση προσαρμογών σε επίπεδο κτιριακών υποδομών, για την προσβασιμότητα. Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η ανεμπόδιστη προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων σε όλους τους χώρους εκπαίδευσης, έρευνας, διοίκησης, ενημέρωσης και υποστήριξης του ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Παρεμβάσεις σε 22 κτιριακά συγκροτήματα

Οι προσαρμογές που προβλέπονται από τις σχετικές μελέτες θα εφαρμοστούν σε συνολικά είκοσι δύο (22) κτίρια και κτιριακά συγκροτήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ειδικότερα, τα έργα επιμερίζονται ως εξής:

• Κατασκευή υποδομών προσβασιμότητας σε δεκατρία (13) κτίρια και κτιριακά συγκροτήματα στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο.

• Κατασκευή αντίστοιχων υποδομών σε εννέα (9) κτίρια και κτιριακά συγκροτήματα στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο.

Κοινωνική Συνοχή και Χρονοδιάγραμμα

Μέσα από τη συγκεκριμένη πράξη, η χωρητικότητα των αιθουσών διδασκαλίας των εκσυγχρονισμένων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων που θα καταστούν πλήρως προσβάσιμες ανέρχεται σε 8.900 άτομα. Η υλοποίηση του έργου έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2027 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις το καλοκαίρι του 2030.

Σε δήλωσή του για την ένταξη του έργου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε:

«Ως Περιφέρεια Κρήτης στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά μας Ιδρύματα και στην ακαδημαϊκή κοινότητα, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Η βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού μας αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Με το συγκεκριμένο έργο, ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή και συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως προσβάσιμου Πανεπιστημίου, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς».

Η πράξη εντάσσεται στην Προτεραιότητα «Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).