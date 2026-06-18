Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, ναρκωτικά δισκία, οποιοειδή χάπια και ζυγαριά ακριβείας

Συνελήφθη αλλοδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν σχεδόν -100- γραμμάρια κάνναβη σε μορφή σοκολάτα, ναρκωτικά δισκία, οποιοειδή χάπια και ζυγαριά ακριβείας

Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες (17.06.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου 37χρονος αλλοδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών για την καταπολέμηση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας χθες (17.06.2026) το απόγευμα πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον αλλοδαπό και ακολούθησε έρευνα στην οικία του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -97,7- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας,

• -176- ναρκωτικά δισκία,

• -60- οποιοειδή χάπια,

• ηλεκτρονική ζυγαριά,

• -435- ευρώ ως προερχόμενα από διακίνηση ναρκωτικών ουσιών,

• μαχαίρι και

• κινητό τηλέφωνο

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.