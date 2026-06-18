ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ο Δήμος Ρεθύμνης γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Το Τμήμα Μουσικής Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης συμμετέχει στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής και προσκαλεί τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, την Κυριακή 21 Ιουνίου και ώρα 21:15, στην Πλατεία Μικρασιατών.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν η Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου υπό την Διεύθυνση του Στέλιου Αποστολάκη και η Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνου υπό την Διεύθυνση της Ισιδώρας Χαλκιαδάκη, που θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, τιμώντας τη δύναμη της μουσικής να ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς και γενιές.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Ευρώπης, αναδεικνύοντας τη μουσική ως παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας, δημιουργίας και έκφρασης. Μέσα από τη συμμετοχή των δημοτικών μουσικών συνόλων, ο Δήμος Ρεθύμνης συμβάλλει ενεργά στη διάδοση της μουσικής παιδείας και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής του τόπου.

Καλούμε όλους τους φίλους της μουσικής να παρευρεθούν και να γιορτάσουμε μαζί την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής σε μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μελωδίες, συναίσθημα και πολιτισμό.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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