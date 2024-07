Χανιά : 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού “Dance Days Chania” με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Το Dance Days Chania συνεχίζει δυναμικά την πορεία του διανύοντας την 14η διοργάνωσή του με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων.

Στόχος της φετινής διοργάνωσης είναι η ενίσχυση της σχέσης της τέχνης του σώματος με την κοινότητα, η ανάδειξη διαφορετικών καλλιτεχνικών προσεγγίσεων της σύγχρονης χορευτικής τέχνης και η διάθεση χώρου για έρευνα και επαφή του κοινού με όλα τα στάδια της δημιουργικής διαδικασίας.

Το 14ο Dance Days Chania θα φιλοξενήσει και παρουσιάσει:

– 10 παραστάσεις στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» και χώρους πολιτισμού

– 6 παραστάσεις σε σημεία της πόλης

– 2 έργα εν εξελίξει από την ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος»

– 7 σεμινάρια

– 6 εργαστήρια από την ενότητα «Γνωριμία με τις/ους Χορογράφους»

– διήμερο αφιέρωμα στο Video Dance (24.07 & 30.07) με προβολή 27 επιλεγμένων έργων

– ειδική προβολή και συζήτηση με καλεσμένους φιλμογράφους

– έκθεση έργων παιδιών από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το δικό μου σώμα “μιλά”»

– απρόσμενες καλλιτεχνικές συναντήσεις στην πόλη…

– διακρατικό καλλιτεχνικό residency σε συνεργασία με τους Colectivo Priekopnik και το Divaldo Studio Tanca (Σλοβακία)

https://vimeo.com/980105648

Το “Dance Days Chania” διοργανώνεται από το Σύλλογο Εκφραστικού Χορού “Συν-Κίνηση” από το 2011 με εθελοντική εργασία των μελών του. Το 14ο Dance Days Chania έχει ως συν-διοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης- Π.Ε. Χανίων και τον Δήμο Χανίων. Λαμβάνει την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, του Instituto Cervantes Atenas και της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το DDC έχει λάβει την πιστοποίηση EFFE Label 2017-2018, 2019-2021, 2022 – 2023 & 2024-2025 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFA.

* Προπώληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr .

Ακολουθεί το πρόγραμμα του φεστιβάλ:

20.07

19:00 Μυρτώ Δελημιχάλη, “Locatropica” (Ελλάδα) | περιοχή Χονολουλού

Ενότητα: Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος

–Είσοδος ελεύθερη—

20:15 Compania X, “And now what?” (Ισπανία) | Προμαχώνας Αγ. Νικολάου του μώλου (φάρος)

–Είσοδος ελεύθερη—

*Με την υποστήριξη του Instituto Cervantes Atenas.

21.07

19:45 Alvaro Silva, “EURO” (Ισπανία/Βέλγιο) | Πλατεία Γιαλί Τζαμί

–Είσοδος ελεύθερη—

20:30 Εγκαίνια έκθεσης έργων παιδιών εκπαιδευτικού προγράμματος «Το δικό μου σώμα μιλά» | Φουαγιέ θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

–Είσοδος ελεύθερη—

* Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά, 21.07-31.07, 11:00-14:00 & 19:00 – 21:00 *

22.07

20:00 Ομάδα σύγχρονου χορού Συν-Κίνηση, “Όλη η πλατεία μία σκηνή” (Ελλάδα) | Πλατεία Κατεχάκη

–Είσοδος ελεύθερη—

21:00 Anton Lachky co., “The Others” (Βέλγιο/ Σλοβακία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Εισιτήρια: 12€ κανονικό – 9€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων – 7€ παιδικό έως 6 ετών

23.07

20:00 Los Informalls, “Informal Stage” (Ισπανία) | Πλατεία Γιαλί Τζαμί

–Είσοδος ελεύθερη—

21:30 Ιωάννα Παρασκευοπούλου, “MOS” (Ελλάδα) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Εισιτήρια: 12€ κανονικό – 9€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

*Μία παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων 9. Η παρουσίαση στο DANCE DAYS CHANIA υποστηρίζεται από το «Πρόγραμμα Εξωστρέφεια» της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

24.07

21:00 Προβολές Video Dance έργων |Υπαίθριος χώρος ΗΠ12

–Είσοδος ελεύθερη—

25.07

20:00 Berdahi/Μαίρη Παρδαλάκη, “Dünya Maskara” (Ελλάδα/Γαλλία/Τουρκία) | Γιαλί Τζαμί

–Είσοδος ελεύθερη—

*Με την υποστήριξη των EFFEA, Teatroskop, Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, IF Export 2024 και Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας.

21:30 Ελισάβετ Πλιακοστάθη, “SCAPE” (Ελλάδα) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Εισιτήρια: 12€ κανονικό – 9€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

26.07

19:30 Tasi dance co., “Jirito” (Ελλάδα) | περιοχή Ταμπακαριών

Ενότητα: Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος

–Είσοδος ελεύθερη—

21:30 Baye & Asa, “HotHouse” (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Εισιτήρια: 12€ κανονικό – 9€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

27.07 | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

21:30 Βαρβάρα Μπαρδακά & Ιουλία Ζαχαράκη, “’AMFI” (Ελλάδα)

22:30 Δημήτρης Μυτιληναίος/howtomakeyourlifeharder, “hard pop” (Ελλάδα)

Εισιτήρια για τις 2 παραστάσεις: 15€ κανονικό, 12€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

28.07

20:00 Παρουσίαση project “achronic fracture” (65+) σε συντονισμό από την Πολένα Κόλια | Πλάτωμα υδραγωγείου, πλάι Αγ. Νικολάου

–Είσοδος ελεύθερη—

29.07

20:00 Δέσποινα Lloyd Γκουλά & Ιωάννα Αντώναρου, “SWELL” (Ελλάδα/Ουαλία) | Πνευματικό Κέντρο Χανίων

–Είσοδος ελεύθερη—

21:30 Sita Ostheimer, “The Inevitable and You” (Γερμανία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Εισιτήρια: 12€ κανονικό – 9€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

30.07 | Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

19:30 Livia Balazova, “Camille (Laboratory in the Shadow)” (Σλοβακία) | έργο εν εξελίξει

Εισιτήρια: 7€ γενική είσοδος

20:30 Ειδικές προβολές & Συζήτηση – Ενότητα Video Dance

– Charlotte Edmonds, “Goldfish”

– Adam Csoka Keller, “The Rite”

& προβολή επιλεγμένων έργων ενότητας Video Dance

–Είσοδος ελεύθερη—

31.07

BODHI Project dance co./Λενιώ Κακλέα, “Chemical Joy” (Αυστρία/Ελλάδα) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Εισιτήρια: 12€ κανονικό – 9€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

*Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα.

Σεμινάρια Dance Days Chania 2024

> Προσφέρονται ποσοστά έκπτωσης.

– 20-21.07 Γίτσα Κωνσταντουδάκη (GR) – Contakids – Σωματικό παιχνίδι και χορός για γονείς και παιδιά 2,5-5 ετών [δωρεάν συμμετοχή]

– 20-23.07 Los Informalls (CAT/ES) – Master your monster

– 20-27.07 Πολένα Κόλια (GR/DN) – achronic fracture (65+)

– 22-25.07 Baye & Asa (USA) – Taste & Smell

– 25-26.07 Ιουλία Ζαχαράκη (GR) – Reset

– 26-28.07 Satoshi Kudo (SW/JP) – Motion Qualia

– 26-28.07 Sita Ostheimer (DE) – Complex Simplicity

Masterclasses Dance Days Chania 2024 – Ενότητα «Γνωριμία με τις/ους Χορογράφους»

 22.07 Alvaro Silva (ES/BE) – Passing Through

 23-24.07 Lewis Cooke (UK/BE) – RelaxtoErupt

 28.07 Δημήτρης Μυτιληναίος (GR) – Η ακούσια χρήση του μπαλέτου στην χορογραφική σκέψη

 28-29.07 Livia Balážová MM (SK) – behind the scenes

 30.07 Δέσποινα Lloyd Γκουλά & Ιωάννα Αντώναρου (GR/UK) – Vertical Dance

 30.07 BODHI project dance company (AT) – Repertoire masterclass

Για πληροφορίες και εγγραφές: dd.ch.workshops@gmail.com

Video Dance official selection – Dance Days Chania 2024



24.07 ΗΠ12 (υπαίθριος χώρος) – 21:00 – Είσοδος ελεύθερη

Call of the Cranes – Vilma Tihilä – Διάρκεια: 4’

noise – Maya Balam Meyong – Διάρκεια: 4’

A Myriad Mind – Marie Zechiel – Διάρκεια: 2’

Delirious – Hanna Kortus, Felicia Nilsson – Διάρκεια: 3’

6 Hours of Fire – Julia Vargas Cometta – Διάρκεια: 4’

A tale of an idiot – Jovana Zajkova, Kalin Biban – Διάρκεια: 6’

”OCD” (Ordinary Catastrophic Day) – Emese Nagy, Máté Bartha – Διάρκεια: 7’

ABRACAVALA – Barbara Malavoglia, Bianca Turner – Διάρκεια: 6’

Scoring Sites 1 – Στέλλα Μαστοροστερίου – Διάρκεια: 5’

If I Were You – Margot Gelber – Διάρκεια: 9’

I am the other – Lucio A. Baglivo, Rita Stepien – Διάρκεια: 1’

To transform – through my skin – Joel Small, Giorgia Bovo – Διάρκεια: 6’

Ward N0.6 – Κωνσταντίνα Ντιναπόγια – Διάρκεια: 4’

The Derive – Tanin Torabi – Διάρκεια: 8’

30.07 Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου – 20:30 – Είσοδος ελεύθερη

You walk – Δήμητρα Παπαθανασίου – Διάρκεια: 4’

Αρχή – Maja Zimmerlin, Johan Planefeldt, Sarah Moller – Διάρκεια: 9’

A dance for the end of the world – Διαμάντω Χατζηζαχαρία – Διάρκεια: 6’

Contemporary dance a Cumana – Linoy Marco – Διάρκεια: 4’

B*BEPPU | Eden – Claudia Bürger – Διάρκεια: 6’

Sorry, I Zoned Out – Divija Melally – Διάρκεια: 4’

IVOUVÔH – Maya Balam Meyong – Διάρκεια: 4’

When r u coming back home? – Dafi Altabeb, Nini Moshe – Διάρκεια: 10’

Rise.Fall.Rise Again – Αντώνης Μπέρτος – Διάρκεια: 9’

Dance Goodbye – Nuclear Radio, Αλέξης Μουρτζάνος, Sabina Andrea Allen – Διάρκεια: 4’

KR Market – Michael Maurissens – Διάρκεια: 5’

Concrete – Sarah Dame, Στέλλα Στυλιανού – Διάρκεια: 4’

Posidonies – Εύη Δημητρίου – Διάρκεια: 4’

Επιμέλεια ενότητας Video Dance: Αλίκη Χιωτάκη