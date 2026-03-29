Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Απουσία Δημάρχου, λόγω συμμετοχής του στην Τελετή Υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Π.Π. και το Ελ.Δ.Α.Π

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από τον Δήμο από την Κυριακή 29 έως και την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, λόγω μετάβασης του στην Αθήνα.

Ο κ. Μαλανδράκης έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στην Τελετή Υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων Ελ.Δ.Α.Π , κο Γιάννη Κωνσταντάτο, Δήμαρχο Ελληνικού- Αργυρούπολης.

Στο πλαίσιο της Τελετής Υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων Ελ.Δ.Α.Π., ο Δήμαρχος ως μέλος του Δ.Σ. του Ελ.Δ.Α.Π., θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με θέμα «Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Ημιαστικοί Δήμοι – Η ραχοκοκαλιά της Περιφέρειας» τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στο Ωδείο Αθηνών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έχει επίσης προσκληθεί σε συνάντηση προετοιμασίας την Κυριακή 29 Μαρτίου στα γραφεία του Ελ.Δ.Α.Π. στην Αργυρούπολη.

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, ο κ. Μαλανδράκης θα έχει συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ανδριανό για θέματα του ΣΕΔΗΚ και ιδιαίτερα για το ζήτημα ανασυγκρότησης της δακοκτονίας.

Επίσης την Τρίτη 31 Μαρτίου θα συμμετάσχει στην συνάντηση των Δημάρχων της Ομάδας Έργου και Παρακολούθησης του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ελ.Δ.Α.Π., καθώς και στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝ.
Κατά την απουσία του, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Στυλιανός Δημητρογιαννάκης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σταύρος Αρναουτάκης: «Νέα σελίδα για την Εκκλησία...

0
Τις εγκάρδιες ευχές του για μια καρποφόρα και φωτισμένη...

Δήμος Ηρακλείου:Με αναφορές σε σημαντικές εξελίξεις η...

0
Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Ο Μάρτιος ολοκληρώνεται με...

Σταύρος Αρναουτάκης: «Νέα σελίδα για την Εκκλησία...

0
Τις εγκάρδιες ευχές του για μια καρποφόρα και φωτισμένη...

Δήμος Ηρακλείου:Με αναφορές σε σημαντικές εξελίξεις η...

0
Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Ο Μάρτιος ολοκληρώνεται με...
Προηγούμενο άρθρο
Σταύρος Αρναουτάκης: «Νέα σελίδα για την Εκκλησία της Κρήτης με την ενθρόνιση των Μητροπολιτών Τίτου και Ιωακείμ»
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST