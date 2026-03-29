Χανιά:Απουσία Δημάρχου, λόγω συμμετοχής του στην Τελετή Υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Π.Π. και το Ελ.Δ.Α.Π

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από τον Δήμο από την Κυριακή 29 έως και την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, λόγω μετάβασης του στην Αθήνα.

Ο κ. Μαλανδράκης έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στην Τελετή Υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων Ελ.Δ.Α.Π , κο Γιάννη Κωνσταντάτο, Δήμαρχο Ελληνικού- Αργυρούπολης.

Στο πλαίσιο της Τελετής Υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων Ελ.Δ.Α.Π., ο Δήμαρχος ως μέλος του Δ.Σ. του Ελ.Δ.Α.Π., θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με θέμα «Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Ημιαστικοί Δήμοι – Η ραχοκοκαλιά της Περιφέρειας» τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στο Ωδείο Αθηνών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έχει επίσης προσκληθεί σε συνάντηση προετοιμασίας την Κυριακή 29 Μαρτίου στα γραφεία του Ελ.Δ.Α.Π. στην Αργυρούπολη.

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, ο κ. Μαλανδράκης θα έχει συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ανδριανό για θέματα του ΣΕΔΗΚ και ιδιαίτερα για το ζήτημα ανασυγκρότησης της δακοκτονίας.

Επίσης την Τρίτη 31 Μαρτίου θα συμμετάσχει στην συνάντηση των Δημάρχων της Ομάδας Έργου και Παρακολούθησης του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ελ.Δ.Α.Π., καθώς και στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝ.

Κατά την απουσία του, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Στυλιανός Δημητρογιαννάκης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.