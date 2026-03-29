Σταύρος Αρναουτάκης: «Νέα σελίδα για την Εκκλησία της Κρήτης με την ενθρόνιση των Μητροπολιτών Τίτου και Ιωακείμ»

Τις εγκάρδιες ευχές του για μια καρποφόρα και φωτισμένη ποιμαντορία εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, με αφορμή τις τελετές ενθρόνισης των νέων Ποιμεναρχών στο νησί.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ της Εκκλησίας και της Περιφέρειας, με στόχο την κοινωνική συνοχή και τη στήριξη των πολιτών και τόνισε πως ξεκινά μια νέα σελίδα για την εκκλησία της Κρήτης με την ενθρόνιση των δύο νέων Μητροπολιτών.

Στα Χανιά

Ο περιφερειάρχης Κρήτης παρέστη το Σάββατο το μεσημέρι στην τελετή ενθρόνισης του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτου στα Χανιά, απ’ όπου δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση και πνευματική χαρά, η ιστορική γη των Χανίων υποδέχεται σήμερα τον νέο της Ποιμενάρχη, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ.κ. Τίτο.

Μια νέα ελπιδοφόρα ημέρα ανατέλλει για την τοπική μας Εκκλησία. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις και πνευματική αναζήτηση, ο νέος Μητροπολίτης καλείται να κρατήσει το πηδάλιο μιας Μητρόπολης με βαθιές ρίζες και πλούσια παράδοση. Με το εγνωσμένο ήθος, την ταπεινοφροσύνη και την εκκλησιαστική του εμπειρία, είμαστε βέβαιοι πως θα αποτελέσει το στήριγμα κάθε πιστού, τον πατέρα που ακούει και τον οδηγό που εμπνέει με το παράδειγμά του.

Ακολουθώντας τα βήματα του μακαριστού Προκατόχου του, θα πορευθεί στους δρόμους της εκκλησιαστικής τάξης ασκώντας φιλόθεη ποιμαντορία.

Ευχόμαστε από καρδιάς στον Σεβασμιώτατο, ο Τριαδικός Θεός να του χαρίζει αδιατάρακτη υγεία και ακλόνητη δύναμη. Είθε η αρχιερατική του πορεία να είναι καρποφόρος, ειρηνική και γεμάτη από το φως της αγάπης, οδηγώντας το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Κυδωνίας και του Αποκορώνου σε λιμάνια πνευματικής ανάτασης».

Στο Σπήλι

Σήμερα Κυριακή 29 Μαρτίου, παραβρέθηκε στην τελετή ενθρόνισης Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ στο Σπήλι.

Στη δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης επεσήμανε:

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση και πνευματική χαρά, κλήρος και λαός, υποδέχεται σήμερα στο Σπήλι τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, κ.κ. Ιωακείμ.

Το πηδάλιο αυτής της ιστορικής κιβωτού, που διατρέχει τους αιώνες με ακλόνητη πίστη και ηρωισμό, περνά σήμερα σε άξια χέρια. Σε μια εποχή όπου τα νερά δεν είναι πάντα απάνεμα και οι κλυδωνισμοί της καθημερινότητας ενίοτε μεγάλοι, ευχόμαστε η πατρική του αγκαλιά να αποτελεί για κάθε πιστό ένα ήρεμο λιμάνι ελπίδας και πνευματικής ανάτασης.

Ευχόμαστε ο νέος Μητροπολίτης να σταθεί Άξιος του Σεβαστού Προκατόχου του Μητροπολίτη Ειρηναίου, ο οποίος για πολλά χρόνια κράτησε αναμμένη τη λαμπάδα της Ορθοδοξίας σε αυτά τα ορεινά και περήφανα μέρη.

Εγκάρδιες ευχές για υγεία, μακροημέρευση και ευλογημένη ποιμαντορία, Θα σταθούμε αρωγοί στο έργο του, με πίστη και ενότητα, για το καλό της Εκκλησίας και της κοινωνίας μας.

Ας είναι η αρχή της νέας του διακονίας φωτεινή και καρποφόρα».