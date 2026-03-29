Δήμος Ηρακλείου:Με αναφορές σε σημαντικές εξελίξεις η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Ο Μάρτιος ολοκληρώνεται με σημαντικές εξελίξεις σε ζητήματα του Δήμου μας, όπως είναι η ανάκληση τριών αδειών εκσκαφής για έργα οπτικών ινών, οι αποφάσεις για την τροποποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας, την αντίδρασή μας στη δομή προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών στις Μαλάδες, καθώς και τα θετικά νέα στο ζήτημα της υδροδότησης του Ηρακλείου από το Φράγμα Αποσελέμη.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Με αποφασιστικότητα και πυγμή ενάντια σε όσους ξεκοιλιάζουν τους δρόμους μας

Εφαρμόζοντας την Κανονιστική Πράξη που δημιουργήσαμε για την προστασία των δρόμων από τις τομές, ανακαλέσαμε τρεις άδειες εκσκαφής για έργα εγκατάστασης οπτικών ινών από δυο εταιρείες – παρόχους.

Πρόκειται για έργα στα οποία διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα αποκατάστασης των οδοστρωμάτων στο Γιόφυρο, στις Πατέλες και στην λεωφόρο Παπαναστασίου, με τους ελέγχους της Τεχνικής Υπηρεσίας μας να συνεχίζονται και σε άλλες περιοχές της πόλης.

Τονίζω για μια ακόμη φορά: Η Δημοτική μας Αρχή δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα, τη σημασία και την ωφέλεια των έργων. Ωστόσο, αυτά θα πρέπει να γίνονται έντεχνα, να μην αναστατώνουν και να μη δημιουργούν μόνιμη βλάβη στην πόλη.

Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή που έχουμε θέσει με στόχο την προάσπιση του δημόσιου χώρου που ανήκει σε όλους τους πολίτες. Επαναλαμβάνω εδώ τη δήλωσή μου στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας (23/3):

«Είναι ένα μήνυμα κι ένα δείγμα γραφής του Δήμου Ηρακλείου για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος που για εμάς είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί ένα μήνυμα το οποίο είναι σαφές. Πρέπει να ληφθεί από αυτούς οι οποίοι βλάπτουν, καταστρέφουν το δημόσιο χώρο, μέχρι στιγμής ατιμωρητί, ότι η ατιμωρησία έληξε και θα αναμετρηθούμε.

Ο Δήμος Ηρακλείου θα αναμετρηθεί μαζί τους και θα συμπαρασύρει και άλλους Δήμους, όπως ξεκίνησε ήδη να το κάνει, σε ένα κίνημα για την προστασία του δημόσιου χώρου. Πρωτοπορήσαμε με την Κανονιστική Πράξη για τις τομές. Η Κανονιστική είναι ορθή, είναι δίκαιη, είναι αυτή που χρειάζεται για την προστασία του δημόσιου χώρου. Αυτή την Κανονιστική την εφαρμόζουμε και θα την υπερασπιστούμε χωρίς να υπολογίζουμε οποιοδήποτε κόστος».

🔘 Τροποποιείται η ΣΜΠΕ του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας

Άλλο ένα θέμα στο οποίο η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Είμαστε αντίθετοι σε κάθε περιβαλλοντική επιβάρυνση στις περιοχές του Δήμου μας.

Με την ιδιότητα του Προέδρου του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), εισηγήθηκα στην Εκτελεστική Επιτροπή του Φορέα, την πρόταση τροποποίησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας στην περιοχή «Μαύρος Σπήλιος» στη Νέα Αλικαρνασσό, ώστε να μην μπορεί να αναπτυχθεί καμία μονάδα υψηλής όχλησης, συμπεριλαμβανομένης ιδιαίτερα μιας μονάδας αεροποίησης απορριμμάτων.

Αυτή η πρόταση, που αποτελεί πολιτική θέση της Δημοτικής μας Αρχής, έγινε αποδεκτή έπειτα από σχετικές εισηγήσεις μου τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου (Δευτέρα 23/3), όσο και από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης (Πέμπτης 26/3). Εναρμονίζεται πλήρως με την τρέχουσα συζήτηση και τη θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την «ενεργειακή αξιοποίηση» των απορρριμμάτων, καθώς και με τον αναπροσδιορισμό των χρήσεων γης στο πλαίσιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου μας, ο οποίος απορρίπτει δραστηριότητες υψηλής όχλησης στην περιοχή.

Επιπλέον, όπως είχα δεσμευτεί στην τοπική κοινωνία της Νέας Αλικαρνασσού, η νέα, τροποποιημένη ΣΜΠΕ του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας, θα τεθεί ξανά σε δημόσια διαβούλευση, παρά το ότι κάτι τέτοιο δεν επιβάλλεται από τη νομοθεσία. Θέλουμε να ενημερώνεται έγκυρα η τοπική κοινωνία και δεν θα αφήσουμε καμία σκιά στο θέμα. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει πεδίο παραπληροφόρησης ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που αφορά το αύριο του τόπου μας.

🔘 Για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο

Υποδεχθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο (Δευτέρα 23/3) εκπροσώπους Φορέων και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Μαλάδων, με αφορμή το ενδεχόμενο δημιουργίας χώρου προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών στην περιοχή.

Συζητήσαμε εκτενώς και καταλήξαμε σε ένα ψήφισμα με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο επεσήμανε την ανάγκη πλήρους και αναλυτικής πληροφόρησης της τοπικής κοινωνίας από το αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και συνεννόησης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επίσης, εκφράσαμε την αντίθεση στη χωροθέτηση τέτοιας δομής εντός του αστικού ιστού, σε περιοχή με έντονη δραστηριότητα και κυκλοφοριακό φόρτο, όπως η περιοχή των Μαλάδων – Φοινικιάς και ζητήσαμε την έμπρακτη διασφάλιση ότι σε όποια θέση δημιουργηθεί αυτός ο χώρος, δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στη ζωή και τη δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας.

Δυο μέρες αργότερα, την Τετάρτη 24/3, ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνος Πλεύρης απαντώντας σε σχετική επιστολή μου, με ενημέρωσε ότι το Υπουργείο εξετάζει τη δυνατότητα μίσθωσης ιδιωτικού χώρου που να πληροί τις προϋποθέσεις, χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριμένο σημείο, και επανέλαβε ότι η διαχείριση των ροών και η επιλογή του προσωρινού αυτού χώρου θα γίνει με τρόπο που δε θα επιβαρύνει τις τοπικές κοινωνίες.

Επίσης, ζήτησε από τον Δήμο Ηρακλείου να υποδείξει τυχόν κατάλληλους χώρους. Ανταπάντησα τονίζοντας ότι το ζήτημα διαχείρισης των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών άπτεται της αρμοδιότητας του Υπουργείου, αλλά αφορά τις τοπικές κοινωνίες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση που πρέπει να έχουν λόγο και ρόλο σε μια συνεννόηση που θα καταλήγει σε συναπόφαση. Υπενθυμίζοντας την προσήλωση του Δήμου μας στην κοινή θέση της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, κοινοποίησα το σχετικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσα ξανά το πλαίσιο των χαρακτηριστικών που πρέπει να πληροί ο όποιος, τα οποία είναι:

• Να μην βρίσκεται εντός του αστικού ιστού.

• Να μην επηρεάζει αρνητικά κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες.

• Να έχει τις κατάλληλες, απρόσκοπτες και ασφαλείς οδικές προσβάσεις και συνδέσεις.

Το έχω ξαναπεί, αλλά δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω: Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι ένα πολύ σοβαρό και ευαίσθητο ζήτημα, για το οποίο οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να είναι ενήμερες. Κάθε αιφνιδιασμός οδηγεί σε αναστάτωση. Οφείλουμε όλοι να κάνουμε το καθήκον μας με ψυχραιμία και ενσυναίσθηση. Δεν είναι απλώς ζήτημα διαχείρισης «αριθμών». Είναι ζήτημα αντιμετώπισης ανθρώπων. Είναι θέμα σεβασμού των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

🔘 Οι εξελίξεις στο ζήτημα της υδροδότησης του Ηρακλείου

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να συλλεχθούν ως σήμερα περισσότερα από οκτώ εκατομμύρια κυβικά νερού στον ταμιευτήρα του φράγματος του Αποσελέμη. Με αυτά τα δεδομένα, δεν αναμένεται πλέον να ανακύψει ειδικό πρόβλημα υδροδότησης στο Δήμο μας εξαιτίας της λειψυδρίας το 2026. Κατά συνέπεια, η αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων να κηρυχθεί ο Δήμος Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας καθίσταται έωλη.

Αυτό όμως δεν μας εφησυχάζει. Συνεχίζουμε να δρούμε εντατικά για την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού μας με σκοπό την αντιμετώπιση του ζητήματος της υδροδότησης σε μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Έχουμε καταθέσει ρεαλιστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις, όπως την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, την αντικατάσταση των δύο κύριων αγωγών Μαλίων και Τυλίσου και την αξιοποίηση του υδατικού συστήματος του Αλμυρού σε συνεργασία με τον Δήμο Μαλεβιζίου. Ταυτόχρονα, επιμένουμε για τη συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος, χωρίς άλλη καθυστέρηση, με απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης τόσο όσον αφορά τον γενικό σχεδιασμό όσο και τον φορέα υλοποίησης των απαιτούμενων έργων.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Το νέο, διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των τμημάτων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, έπειτα από την ενίσχυσή της με προσωπικό, όπως είχαμε δεσμευτεί.

• Τα ικανοποιητικά πρώτα αποτελέσματα της χρήσης του ηλεκτρικού βαν που διέθεσε ο Δήμος μας στους επαγγελματίες της Κεντρικής Λαχαναγοράς.

• Τη υπογραφή της μελέτης προστασίας του οικισμού των Βουτών, την οποία υπέγραψα παρουσία της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρίας Σκραφνάκη, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μανόλη Μανουσάκη και της Ειδικής Συμβούλου Μαργαρίτας Χαιρέτη, με σκοπό την σταθεροποίηση της περιοχής από τις εδαφικές παραμορφώσεις. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι 6 μήνες, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 191.453,05 ευρώ και η χρηματοδότηση γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Δήμο μας.

• Τις εργασίες της ΔΕΥΑΗ για την τοποθέτηση νέου κεντρικού αγωγού ύδρευσης στις περιοχές του Ατσαλένιου, του νέου Κοιμητηρίου και του ΕΛΜΕΠΑ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και τον περιορισμό των διαρροών.

• Την εκδήλωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό που διοργάνωσαν στο 11ο Λύκειο οι Αντιδημαρχίες Παιδείας και Εθελοντισμού, με εισηγητή τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Γιώργο Αγγουρά.

• Τις ορκωμοσίες 18 νέων Δημοτικών Αστυνομικών, επιτυχόντων μέσω ΑΣΕΠ.

• Τα αποτελέσματα των επιλεγέντων του Προγράμματος Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων του Δήμου Ηρακλείου.

• Τη παρουσία του Δήμου μας στο 2nd Greek Water Summit στην Αθήνα, με την συμμετοχή του Αντιδημάρχου Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη.

• Την υποδοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από την Άρτα και το Ζάννειο Εκπαιδευτήριο στη Λότζια, από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη.

• Την γιορτή για την υποδοχή της Άνοιξης που διοργάνωσε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Αγίας Τριάδας του Δήμου μας με τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών του 8ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου.

• Τις εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!

Αλέξης Καλοκαιρινός