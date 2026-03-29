Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το Σάββατο στην Κρήτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν Κρήτη και Δωδεκάνησα το Σάββατο, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν υψηλά ύψη βροχής σύμφωνα με το Meteo

Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 σε περιοχές της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος του νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Η κακοκαιρία επιβεβαίωσε τις προγνωστικές εκτιμήσεις, με σημαντικά ύψη βροχόπτωσης να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές. Τα δεδομένα προέρχονται από 557 μετεωρολογικούς σταθμούς και αφορούν μετρήσεις έως τις 19:20 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Στην κορυφή των καταγραφών βρέθηκε η Κάλυμνος με 45,6 χιλιοστά βροχής, ενώ πολύ κοντά ακολούθησαν περιοχές της δυτικής Κρήτης, όπως το Ξυλόσκαλο στη Σαμαριά με 45,0 χιλιοστά και το φαράγγι της Σαμαριάς με 43,6.

Υψηλές τιμές σημειώθηκαν επίσης στην Πάτμο (42,0 χιλιοστά), στο Καταφύγιο Ταύρης (37,4), στο Ασκύφου Χανίων (37,0), στον Έμπονα Ρόδου (36,0) και στο Σπήλι Ρεθύμνου (31,6).

Κρήτη:Μειώθηκε η ροή των κρατήσεων, παραμένει η...

0
Με τα πρώτα ξενοδοχεία να ανοίγουν την ερχόμενη εβδομάδα...

Τέλος εποχής στο Ηράκλειο: Έκλεισε εμβληματικό εστιατόριο

0
Ένας κύκλος δεκαετιών κλείνει στο Ηράκλειο, καθώς το εμβληματικό...

Κρήτη:Μειώθηκε η ροή των κρατήσεων, παραμένει η αισιοδοξία για μια καλή σεζόν
Μετά τη Βουλγαρία και τη Σαουδική Αραβία: Ελληνική ασπίδα και στην Τουρκία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι συστοιχίες Patriot σε Κάρπαθο και Εβρο παρέχουν προστασία...

Ενοίκια: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν από 1η Απριλίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα SOS για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες Ενοίκια: Όλες οι αλλαγές...

Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες....

Πότε αρχίζει το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, όπως...

