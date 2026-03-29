Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το Σάββατο στην Κρήτη

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν Κρήτη και Δωδεκάνησα το Σάββατο, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν υψηλά ύψη βροχής σύμφωνα με το Meteo

Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 σε περιοχές της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος του νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Η κακοκαιρία επιβεβαίωσε τις προγνωστικές εκτιμήσεις, με σημαντικά ύψη βροχόπτωσης να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές. Τα δεδομένα προέρχονται από 557 μετεωρολογικούς σταθμούς και αφορούν μετρήσεις έως τις 19:20 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Στην κορυφή των καταγραφών βρέθηκε η Κάλυμνος με 45,6 χιλιοστά βροχής, ενώ πολύ κοντά ακολούθησαν περιοχές της δυτικής Κρήτης, όπως το Ξυλόσκαλο στη Σαμαριά με 45,0 χιλιοστά και το φαράγγι της Σαμαριάς με 43,6.

Υψηλές τιμές σημειώθηκαν επίσης στην Πάτμο (42,0 χιλιοστά), στο Καταφύγιο Ταύρης (37,4), στο Ασκύφου Χανίων (37,0), στον Έμπονα Ρόδου (36,0) και στο Σπήλι Ρεθύμνου (31,6).