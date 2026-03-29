Κρήτη:Μειώθηκε η ροή των κρατήσεων, παραμένει η αισιοδοξία για μια καλή σεζόν

Με τα πρώτα ξενοδοχεία να ανοίγουν την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει δειλά η τουριστική περίοδος του 2026

Με το βλέμμα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι οι τουριστικοί παράγοντες της Κρήτης, που περιμένουν – θεωρητικά – την έναρξη της σεζόν ενόψει του Πάσχα των Καθολικών.

Παρότι τα πρώτα λίγα ξενοδοχεία ανοίγουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να υποδεχθούν τους επισκέπτες τους, «γύρω στην Πρωτομηνιά» όπως ανέφερε στην Κρητική Επιθεώρηση και το GOODnet.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου Νίκος Κουμνάς, η πραγματική έναρξη της σεζόν δεν θα γίνει πριν το τέλος του Απριλίου.

Τότε, γύρω στις 22-25 Απριλίου αναμένεται να ανοίξουν πύλες οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες του νομού, ωστόσο αυτό που κυριαρχεί είναι το θολό τοπίο λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία

Σε όλο το σκηνικό υπάρχουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία, όπως μαρτυρά ο κ. Κουμνάς.

Στα θετικά πιστώνεται το ότι δεν έχουν γίνει ακυρώσεις κρατήσεων ούτε ακυρώσεις αεροπορικών θέσεων. Και πάμε στα αρνητικά, που είναι σαφώς η μείωση στην ροή κρατήσεων μετά την έναρξη του πολέμου. «Επομένως, είμαστε σε αναμονή για να δούμε τι θα γίνει, συγκρατημένα αισιόδοξοι και ανθρώπινα ανήσυχοι», λέει ο κ. Κουμνάς.

Το δυσάρεστο είναι πως ο Απρίλιος θα αποδειχθεί ένας μήνας «νεκρός», ενώ θεωρητικά θα μπορούσε να είναι η έναρξη μίας εξαιρετικής σεζόν.

«Όλα έδειχναν πως το 2026 θα είναι μία εξαιρετική σεζόν, καλύτερη και από το 2025. Αυτό δε σημαίνει πως δε θα είναι, απλά είμαστε σε αναμονή. Ως τα μέσα Φεβρουαρίου οι κρατήσεις πήγαιναν εξαιρετικά, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, άρχισαν να μειώνονται».

Βέβαια, οι παραδοσιακές μας αγορές εξακολουθούν να «βάζουν κρατήσεις, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, απλά με μικρότερη ροή», λέει ο πρόεδρος των ξενοδόχων.

Πάντως, ο ίδιος ελπίζει πως ο Μάιος – υπό την προϋπόθεση ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην Μέση Ανατολή – θα είναι πολύ καλός. Και αυτό γιατί «με το να είναι το Πάσχα των Καθολικών πολύ νωρίς, εκτιμώ πως θα κάνουν διακοπές, όπως το συνηθίζουν στις διακοπές της Πεντηκοστής», κατέληξε ο κ. Κουμνάς.

Όλα αυτά μένει να αποδειχθούν και κυρίως στην θετική τους διάσταση.