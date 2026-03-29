Τέλος εποχής στο Ηράκλειο: Έκλεισε εμβληματικό εστιατόριο

Ένας κύκλος δεκαετιών κλείνει στο Ηράκλειο, καθώς το εμβληματικό ιταλικό εστιατόριο «Αλφρέντο», που είχε ταυτιστεί με την αυθεντική ναπολιτάνικη κουζίνα, κατεβάζει οριστικά ρολά, έξι χρόνια μετά τον θάνατο του ιδρυτή του, Αλφρέντο Πότσι.

Ο Ναπολιτάνος επιχειρηματίας είχε δημιουργήσει έναν ξεχωριστό γαστρονομικό προορισμό στην πόλη, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα μιας παραδοσιακής ιταλικής τρατορίας, με ξύλινη διακόσμηση, ξυλόφουρνο και αυθεντικές συνταγές από τη Νάπολη. Για περισσότερα από 30 χρόνια, το εστιατόριο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους φίλους της ιταλικής κουζίνας.

Η είδηση της αναστολής λειτουργίας έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του Δημήτρη Δουλουφάκη στο Facebook, όπου εξέφρασε τη συγκίνησή του για το τέλος μιας μακρόχρονης προσωπικής και γευστικής διαδρομής.

Όπως ανέφερε, το «Αλφρέντο» δεν ήταν απλώς ένα εστιατόριο, αλλά χώρος συνάντησης και δημιουργίας αναμνήσεων για πολλούς κατοίκους της πόλης. «Για πάνω από 30 χρόνια, το εστιατόριο του Αλφρέντο μας έσβηνε τη νοσταλγία της Ιταλίας», σημείωσε, αναφερόμενος και στη δική του σταθερή παρουσία στον χώρο, με εβδομαδιαίες επισκέψεις που εξελίχθηκαν σε παράδοση.

Παρά τον θάνατο του Αλφρέντο Πότσι το 2019, η λειτουργία του καταστήματος συνεχίστηκε, διατηρώντας το ύφος και τη φιλοσοφία του ιδρυτή. Ωστόσο, η πρόσφατη εξέλιξη σηματοδοτεί το οριστικό τέλος μιας ιστορίας που συνδέθηκε με τη γαστρονομική ταυτότητα του Ηρακλείου.

Στο μήνυμά του, ο Δημήτρης Δουλουφάκης ευχήθηκε δύναμη στην Bissy και στους εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας ότι με το κλείσιμο του εστιατορίου «χάνεται και ένα κομμάτι προσωπικών αναμνήσεων» για όσους το είχαν εντάξει στην καθημερινότητά τους.

«Έκλεισε ο «Αλφρέντο»… Για πάνω από 30 χρόνια, το εστιατόριο του Αλφρέντο μας έσβηνε τη νοσταλγία της Ιταλίας. Ο Αλφρέντο, Ιταλός αλλά πάνω απ’ όλα Ναπολιτάνος, είχε καταφέρει να φέρει στο Ηράκλειο ακριβώς την ατμόσφαιρα μιας αυθεντικής ιταλικής τρατορίας.

Το ραντεβού μας σταθερό, σχεδόν κάθε Παρασκευή τα τελευταία τουλάχιστον 17 χρόνια, για την πραγματική ιταλική πίτσα… και κάπως έτσι, κουβέντα στην κουβέντα, δημιουργήθηκε μια όμορφη φιλική σχέση μαζί του, μέχρι τον χαμό του το 2019 . Η παράδοση συνεχίστηκε. Κάθε Παρασκευή. Μια συνήθεια που έγινε κομμάτι της οικογένειάς μας.

Σήμερα, δυστυχώς, έμαθα ότι το εστιατόριο έκλεισε… και μαζί του, σαν να έκλεισε κι ένα μικρό κομμάτι από τις δικές μας αναμνήσεις.

Καλή δύναμη στη Bissy και σε όλους τους εργαζόμενους…»