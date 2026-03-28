Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Κυριακή 29 Μαρτίου

Σε εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να προγραμματίζονται διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Κρήτης την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026. Στον δήμο Χερσονήσου, από τις 07:30 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, χωρίς ρεύμα θα μείνει η οδός Σολωμού στην περιοχή του Ανισσαρά. Το ίδιο χρονικό διάστημα επηρεάζονται και τμήματα της οδού Πόντου, όπου βρίσκονται το εστιατόριο The Big Blue, το ξενοδοχείο Villa Feronia, καθώς και η ευρύτερη ζώνη νότια του Royal Mare Village. Διακοπές θα σημειωθούν επίσης κοντά στο εστιατόριο Sarantari, σε παρακείμενες κατοικίες, αλλά και σε τουριστικές μονάδες όπως τα Annabelle Village και Knossos Royal Village. Αντίστοιχα, στον δήμο Πλατανιά, από τις 08:00 έως τις 15:00, οι εργασίες θα επηρεάσουν την περιοχή γύρω από τον Μύλο του Κερατά, εγκαταστάσεις της Κοκολοδημητράκης Α.Ε., το ξενοδοχείο Εράτω, την επιχείρηση Χριστουλάκης Α.Ε., καθώς και τη βόρεια πλευρά του Minoa Palace. Στην ενδοχώρα του Ρεθύμνου και ειδικότερα στον δήμο Μυλοποτάμου, οι διακοπές θα πραγματοποιηθούν τμηματικά μέσα στην ημέρα. Από τις 08:00 έως τις 10:00 το πρωί θα επηρεαστεί το νότιο τμήμα του χωριού Βένι. Στη συνέχεια, από τις 09:00 έως τις 11:00, χωρίς ηλεκτροδότηση θα μείνει η ευρύτερη περιοχή γύρω από την ταβέρνα Δαφέρμου στην Αξό. Επιπλέον, από τις 10:00 έως τις 13:00, εργασίες θα πραγματοποιηθούν στον υποσταθμό Κωστάκη στα Λιβάδια, προκαλώντας διακοπή ρεύματος στην περιοχή.