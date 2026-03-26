Από το χωράφι στο πιάτο του τουρίστα – Πως θα πετύχουν οι συνεργασίες παραγωγών και ξενοδόχων

“Ο τοπικός παραγωγός και το προϊόν του πρέπει να γίνονται οι «πρωταγωνιστές» της εμπειρίας του επισκέπτη”, τονίζει στο patris.gr o πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης.
Σε μια εποχή όπου ο τουρισμός εξελίσσεται διαρκώς και ο επισκέπτης αναζητά αυθεντικές εμπειρίες, η σύνδεση του ξενοδοχείου με την τοπική παραγωγή δεν αποτελεί απλώς μια τάση, αλλά μια αναγκαιότητα.
Ωστόσο, για να μπορέσει αυτή η σύνδεση να αποδώσει πραγματικά, απαιτείται κάτι περισσότερο από αποσπασματικές αγορές και ευκαιριακές συνεργασίες. Απαιτείται στρατηγική, οργάνωση και κυρίως σταθερότητα.
Αυτό επισημαίνει ο Γιώργος Πελεκανάκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, σημειώνοντας ότι η εμπειρία δείχνει ότι οι περισσότερες συνεργασίες μεταξύ ξενοδόχων και παραγωγών αποτυγχάνουν, όχι λόγω έλλειψης διάθεσης, αλλά επειδή ξεκινούν τη λάθος στιγμή. Συχνά ενεργοποιούνται όταν υπάρχει άμεση ανάγκη και όταν «τελειώνει το προϊόν».
Ο κ. Πελεκανάκης
Πως αλλάζει αυτό
Οι ουσιαστικές συνεργασίες ξεκινούν μήνες πριν την έναρξη της σεζόν, αναφέρει ο κ.Πελεκανάκης και εξηγεί στην εφημερίδα «Πατρίς» και στο patris.gr, πως μπορεί να αλλάξει αυτό.
Ο ξενοδόχος, όπως σημειώνει, οφείλει να δίνει έγκαιρα εκτιμήσεις ζήτησης, ενώ ο παραγωγός να προσαρμόζει αντίστοιχα την παραγωγή του. Με αυτόν τον τρόπο, η συνεργασία μεταφέρεται από την κουζίνα στο χωράφι, εκεί όπου πραγματικά ξεκινά η αξιακή αλυσίδα.
Εξίσου σημαντική είναι η ύπαρξη σαφών και ξεκάθαρων συμφωνιών. Η ασάφεια δημιουργεί εντάσεις και ανασφάλεια. Αντίθετα, όταν έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων οι ποσότητες, οι ποιοτικές προδιαγραφές, οι τιμές και το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, δημιουργείται ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας που μειώνει τις συγκρούσεις και ενισχύει την αξιοπιστία και των δύο πλευρών.
Πέρα όμως από τους όρους, η ουσία βρίσκεται στη σχέση.
Εμπιστοσύνη
Η διαφορά ανάμεσα σε μια απλή εμπορική συναλλαγή και μια ουσιαστική συνεργασία είναι η εμπιστοσύνη. Ο παραγωγός πρέπει να αισθάνεται ότι δεν θα αντικατασταθεί για μια οριακά χαμηλότερη τιμή και ότι αποτελεί μέρος της επιτυχίας του ξενοδοχείου. Αντίστοιχα, ο ξενοδόχος πρέπει να μπορεί να βασιστεί στον παραγωγό ακόμη και σε δύσκολες περιόδους. Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με λόγια, αλλά με συνέπεια στην πράξη.
«Κλειδί» η συνεργασία για να βρεθούν οι αναγκαίες ποσότητες
Ένα από τα βασικά εμπόδια που παρατηρούνται είναι η αδυναμία κάλυψης μεγάλων ποσοτήτων και σταθερής ροής από μεμονωμένους παραγωγούς.
Εδώ η λύση βρίσκεται στη συνεργασία σε σχήματα, ήτοι από ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμών και δίκτυα. Μέσα από αυτές τις δομές ο παραγωγός αποκτά δύναμη και ο ξενοδόχος την απαραίτητη ασφάλεια τροφοδοσίας.
Καθοριστικό ρόλο παίζει επίσης ο επαγγελματισμός. Ένα σύγχρονο ξενοδοχείο απαιτεί σωστή και συνεπή τιμολόγηση, πιστοποιήσεις όπως HACCP ή ISO όπου χρειάζεται, καθώς και τυποποίηση των προϊόντων. Αυτά δεν αποτελούν γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλά βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία σοβαρών και μακροχρόνιων συνεργασιών.
«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι καμία τουριστική σεζόν δεν είναι ίδια», λέει ο πρόεδρος των διευθυντών ξενοδοχείων ,αναφέροντας: Οι τουριστικές ροές, τα καιρικά φαινόμενα, ακόμη και απρόβλεπτοι παράγοντες όπως γεωπολιτικές εξελίξεις ή υγειονομικές κρίσεις, επηρεάζουν άμεσα τη ζήτηση και την παραγωγή. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται ευελιξία και από τις δύο πλευρές, με συνεχή επικοινωνία και διάθεση επίλυσης προβλημάτων αντί για αντιπαράθεση.
Ο παραγωγός μέρος της εμπειρίας που προσφέρει το ξενοδοχείο
Η συνεργασία φτάνει στο υψηλότερο επίπεδό της όταν ο παραγωγός παύει να είναι απλώς ένας προμηθευτής και γίνεται μέρος της εμπειρίας που προσφέρει το ξενοδοχείο.
Η αναφορά του παραγωγού στο μενού, οι γευσιγνωσίες τοπικών προϊόντων όπως ελαιόλαδο, μέλι, κρασί και τυριά, τα μαθήματα τοπικής κουζίνας προς τον επισκέπτη, μετατρέπουν το προϊόν σε εμπειρία.
Και τότε η αξία του δεν καθορίζεται μόνο από την τιμή, αλλά από την ιστορία και την αυθεντικότητά του.
«Οι σταθερές συνεργασίες δεν σημαίνουν απλώς «αγοράζω από εσένα».
Σημαίνουν «σχεδιάζουμε μαζί το μέλλον μας». Και αυτό είναι το κλειδί για έναν βιώσιμο, ποιοτικό και αυθεντικό τουρισμό που στηρίζει πραγματικά την τοπική οικονομία» υπογραμμίζει ο κ.Πελεκανάκης.
