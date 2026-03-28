Φρίκη στην Ηλεία: Βρέφος 10 μηνών με δαγκωματιές, κατάγματα και εγκαύματα – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις

Ιδιαίτερη αναστάτωση έχει προκαλέσει η υπόθεση του 10 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, τα οποία –σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις– παραπέμπουν σε παρατεταμένη κακοποίηση. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πολλαπλά κατάγματα, εγκαύματα, εκδορές, μώλωπες, καθώς και σημάδια από δαγκωματιές, ενώ φέρεται να πάσχει και από οστεομυελίτιδα. Η εικόνα του βρέφους κινητοποίησε άμεσα το ιατρικό προσωπικό, το οποίο ειδοποίησε τις αρχές. Όπως περιέγραψε ο διοικητής του νοσοκομείου, Σπύρος Πολίτης, οι εξηγήσεις που έδωσε η 18χρονη μητέρα κρίθηκαν μη πειστικές. Για τις δαγκωματιές, φέρεται να υποστήριξε ότι προκλήθηκαν από παιχνίδι με ξαδέλφια, ενώ για τα κατάγματα ανέφερε ότι το παιδί έπεσε από καρότσι. «Ήταν εμφανές ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», ανέφερε ο κ. Πολίτης, επισημαίνοντας ότι το προσωπικό προχώρησε στην ενημέρωση της αστυνομίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μητέρα φέρεται να αποχώρησε από το νοσοκομείο μαζί με το παιδί, ωστόσο στη συνέχεια εκδόθηκε εισαγγελική εντολή και το βρέφος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται. Παράλληλα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε και καταγγελία από πολίτη που είχε παρατηρήσει μώλωπες στα πόδια του βρέφους. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια η φύση και η προέλευση των τραυμάτων, ενώ η μητέρα αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 18χρονη είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της. Σε ανακοίνωσή του, το «Χαμόγελο του Παιδιού» γνωστοποίησε ότι η μητέρα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς το 2024 είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της ως ανήλικης μέσω του μηχανισμού Missing Kid Alert. Ο οργανισμός επισημαίνει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υποστήριξη της υπόθεσης. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας ανηλίκων σε περιπτώσεις κακοποίησης.