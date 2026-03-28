Θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Εμφανίστηκε μόνη της στη γερμανική αστυνομία – Ζήτησε να μην δει την οικογένειά της

Αίσιο τέλος φαίνεται να έχει η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας, η οποία εντοπίστηκε στη Γερμανία και βρίσκεται πλέον υπό την προστασία των τοπικών Αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega , η ανήλικη απευθύνθηκε η ίδια στις γερμανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για ανηλίκους, ζητώντας βοήθεια. Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας στην εκπομπή «Live News», η 16χρονη εμφανίστηκε οικειοθελώς και από εκείνη τη στιγμή φιλοξενείται σε ειδική δομή. Ήδη η Λόρα είχε την ευκαιρία να περιγράψει την κατάστασή της στις Αρχές, ενώ προβλέπεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να αξιολογηθεί από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το γερμανικό πλαίσιο προστασίας ανηλίκων, θα ληφθούν αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη και τη δική της επιθυμία σχετικά με τον τόπο διαμονής της Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ανήλικη φέρεται να μην επιθυμεί επιστροφή στην οικογένειά της και να αρνείται οποιαδήποτε επικοινωνία με τους γονείς της, στάση που μέχρι στιγμής γίνεται σεβαστή από τις γερμανικές Αρχές. Ο πατέρας της βρίσκεται ήδη στη Γερμανία, χωρίς ωστόσο να έχει έρθει σε επαφή μαζί της, ενώ η μητέρα της παραμένει στο σπίτι της οικογένειας στο Ρίο. «Όλο αυτό τον καιρό φοβόμουν για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Ευτυχώς βρέθηκε και είναι καλά», δήλωσε εμφανώς ανακουφισμένη. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς η 16χρονη αναμένεται να δώσει κατάθεση και στις ελληνικές Αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης της εξαφάνισής της.