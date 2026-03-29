Με επιτυχία οι αγώνες-γιορτή του αθλητισμού, του πολιτισμού «RUN GREECE Ηράκλειο 2026»-Περισσότερες από 4.400 οι συμμετοχές

Περισσότεροι από 4.400 αθλήτριες και αθλητές όλων των ηλικιών συμμετείχαν σήμερα στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, του πολιτισμού, «Run Grecce-Ηράκλειο 2026» που πραγματοποιήθηκε στην «καρδιά» του Ηρακλείου, στην πλ. Ελευθερίας, με εκκίνηση και τερματισμό.

Τη γιορτή μαζικού κλασσικού αθλητισμού διοργάνωσαν ο ΣΕΓΑΣ και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου και μεγάλο χορηγό την ERGO Ασφαλιστική. Τοπικοί χορηγοί του αγώνα ήταν οι Μινωικές Γραμμές, ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, το ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου ΑΕ και τα Super Market Χαλκιαδάκης. Αξίζει να επισημανθεί παράλληλα η σπουδαιότητα της συνεισφοράς για την επιτυχία των αγώνων των εκατοντάδων εθελοντών.

Εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης δήλωσε: «Το Run Greece Ηράκλειο δεν είναι μόνο μια αθλητική διοργάνωση, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα για την αξία της πρόληψης μέσα από τον αθλητισμό. Η συμμετοχή των πολιτών αναδεικνύει τη σημασία της υγείας και της φυσικής δραστηριότητας στην καθημερινότητά μας.

Ιδιαίτερη αξία έχει και η σημαντική δωρεά προς την Παιδοογκολογική Κλινική, που αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός μπορεί να συνδυαστεί με την προσφορά και την αλληλεγγύη, στηρίζοντας ουσιαστικά όσους το έχουν ανάγκη.».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Λεωνίδας Τερζής ανέφερε με την σειρά του: «Το Run Greece Ηράκλειο αποτελεί μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και συμμετοχής για όλους τους πολίτες. Μέσα από τέτοιες διοργανώσεις ενισχύουμε τη σημασία της άσκησης, της ευεξίας και του ενεργού τρόπου ζωής. Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει σταθερά δράσεις που φέρνουν κοντά την κοινωνία και προάγουν τον αθλητισμό ως καθημερινή συνήθεια για μικρούς και μεγάλους.»

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που και φέτος για 13η χρονιά φιλοξενούμε στο Ηράκλειο το RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2026. Ένα μεγάλο ετήσιο αθλητικό γεγονός που έχει καθιερωθεί πλέον στην πόλη μας και δίνει την ευκαιρία στους χιλιάδες συμμετέχοντας, παράλληλα με την άθληση, να ψυχαγωγηθούν και να γνωρίσουν το Ηράκλειο και τα μνημεία του καλύτερα.

Ένα αθλητικό γεγονός που προάγει με τον καλύτερο τρόπο το ευ αγωνίζεσθαι και που με τη συμμετοχή ανθρώπων όλων των ηλικιών, επιβεβαιώνει τη θέληση των Δημοτών μας για άθληση. Κάτι που αποτελεί και για εμάς ως Δημοτική Αρχή προτεραιότητα. Στο RUN GREECE σημασία δεν έχει η νίκη αλλά η συμμετοχή και ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται.

Επιπλέον, με δεδομένο ότι το φίλαθλο πνεύμα βρίσκεται και πρέπει να βρίσκεται πέρα από τον ανταγωνισμό, να εκφράζεται με τον αλληλοσεβασμό και την επικοινωνία, την αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία, είναι σημαντικό να καλλιεργήσουμε αυτές τις κοινωνικές αξίες.

Και το RUN GREECE, μας δίνει ιδανική αφορμή. Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει την διοργάνωση. Εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον ΣΕΓΑΣ και την ΕΑΣ-ΣΕΓΑΣ Κρήτης, τόσο για την διεξαγωγή του RUN GREECE όσο και για την εξαιρετική συνεργασία που έχουν διαχρονικά. Όπως και στην Περιφέρεια Κρήτης και τους φορείς που συμμετέχουν και συμβάλλουν στην επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ αξίζει και στους εθελοντές μας. Στους ανθρώπους που με την συμμετοχή τους καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία της διοργάνωσης».

Η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα επεσήμανε: «Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, έτσι και φέτος, ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε την έναρξη της δημοφιλούς σειράς αγώνων Run Greece, εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Αυτήν την Κυριακή, 29 Μαρτίου, χιλιάδες δρομείς θα ξεχυθούν στους δρόμους της πόλης είτε για να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε μια από τις διαδρομές του αγώνα είτε για να ενισχύσουν με τη φωνή και το χειροκρότημά τους τους δρομείς. Οι οποίοι με τη σειρά τους θα κυνηγήσουν τη δική τους υπέρβαση.

Από την πλευρά μας, όλοι οι διοργανωτές, ο ΣΕΓΑΣ, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Ηρακλείου, ο μεγάλος χορηγός μας, η ERGO και όλοι οι τοπικοί χορηγοί, έχουμε θέσει τα υψηλότερα στάνταρ στην προετοιμασία του αγώνα και φιλοδοξούμε να προσφέρουμε σε όσους και όσες λάβουν μέρος σε αυτήν τη μεγάλη αθλητική εορτή, μια αξέχαστη εμπειρία.

Εύχομαι να απολαύσουμε όλοι μαζί το αγώνα, που φέτος έχει ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χρώμα, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην παιδιατρική ογκολογική του ΠΑΓΝΗ, και είμαι πεπεισμένη ότι η διοργάνωση του Ηρακλείου θα σηματοδοτήσει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη σειρά αγώνων Run Greece 2026».

Τις απονομές στους νικητές έκαναν από την Περιφέρεια Κρήτης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Λεωνίδας Τερζής.

Παράλληλες δράσεις

Η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης, και ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Λεωνίδας Τερζής, επισκέφθηκαν χθες Σάββατο, την Παιδοογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου έκαναν δωρεά ιατρικού εξοπλισμού, που προήλθε από τα έσοδα των εγγραφών της διοργάνωσης Run Greece, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ενίσχυση του έργου της κλινικής.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Run Greece, η Περιφέρεια Κρήτης και ο ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης διοργάνωσαν δωρεάν σεμινάριο εκπαίδευσης στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED).

Η δράση που εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης είχε στόχο την ενημέρωση και την ετοιμότητα των πολιτών σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών. Εκπαιδευτές του ΚΑΡΠΑ ήταν τα μέλη του Εργαστηρίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλη της εθελοντικής ομάδας «Φίλιος Ζεύς».

Επίσης στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων Run Grecce-Ηράκλειο χθες το απόγευμα-Σάββατο- πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – Αίθουσα Συναυλιών, η «Γιορτή του Στίβου της Κρήτης», όπου τιμήθηκαν αθλητές και αθλήτριες, προπονητές, σωματεία και σύνδεσμοι κριτών στίβου που διακρίθηκαν σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο το 2025.

Στην εκδήλωση η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης απένειμε τιμητικές διακρίσεις στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης Γιώργο Πιτσούλη για την καθοριστική συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης όπου με την στήριξη του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, προασπίζεται η υγεία των αθλητών και στη διοργάνωση του Run Greece.

Μάλιστα έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην συνεισφορά-στήριξη στο Run Grecce-Ηράκλειο, τόσο του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Γιώργου Πιτσούλη όσο και του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Λεωνίδα Τερζή. Επίσης στην ίδια εκδήλωση ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Βαγγέλης Ζάχαρης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Λεωνίδας Τερζής, βράβευσαν αθλητικά σωματεία για τις διακρίσεις τους το 2025.