Χανιά:Διπλή βράβευση για τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου GOLD και SILVER στα Best City Awards 2026

𝝙𝝞𝝥𝝠𝝜 𝝗𝝦𝝖𝝗𝝚𝝪𝝨𝝜 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝤𝝢 𝝙𝝜𝝡𝝤 𝝟𝝖𝝢𝝩𝝖𝝢𝝤𝝪-𝝨𝝚𝝠𝝞𝝢𝝤𝝪 – 𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗞𝗔𝗜 𝗦𝗜𝗟𝗩𝗘𝗥 𝝨𝝩𝝖 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗖𝗜𝗧𝗬 𝗔𝗪𝗔𝗥𝗗𝗦

Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια, ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου ανακοινώνει τη σημαντική του διάκριση στα Best City Awards 2026, αποσπώντας δύο κορυφαία βραβεία για καινοτόμες και ουσιαστικές παρεμβάσεις που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναζωογόνηση της περιοχής.

Ο Δήμος απέσπασε:

🥇 Βραβείο GOLD, στην κατηγορία Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις – Ολιστική Προσέγγιση, για το έργο:

«Ανάπλαση Κουστογέρακου – Αν μιλούσαν τα χωριά»

Η ανάπλαση του οικισμού Κουστογέρακου αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα ολιστικής παρέμβασης σε αγροτική και ορεινή περιοχή, με βαριά ιστορία. Το έργο έγινε με σεβασμό στη μνήμη του χωριού, στην τοπική αρχιτεκτονική και στο φυσικό περιβάλλον που το περιβάλλει.

Πραγματοποιήθηκε η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού με τη δημιουργία υποδομών ήπιας κινητικότητας, όπως τα έργα ποδηλατοδρόμων, ενισχύοντας τη βιώσιμη μετακίνηση, τον εναλλακτικό τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

🥈Βραβείο SILVER στην κατηγορία Έργα Ποδηλατοδρόμων,

για το έργο: «Όταν ο ήλιος της Κρήτης συνεχίζει να φωτίζει…»

Το καινοτόμο έργο Starpath στην Παλαιόχωρα αποτελεί μια πρωτοποριακή παρέμβαση βιώσιμου φωτισμού, καθώς πρόκειται για διαδρομή πεζών που αξιοποιεί φυσικά φωσφορίζοντα υλικά, τα οποία απορροφούν την ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και εκπέμπουν φως τη νύχτα, χωρίς καμία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη σταθερή στρατηγική του Δήμου Καντάνου-Σελίνου για βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία της ταυτότητας των οικισμών και υλοποίηση έργων με περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πρόσημο.

Η διπλή αυτή βράβευση αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής, των υπηρεσιών του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.