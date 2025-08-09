Χανιά:Δύο άτομα είχαν στην κατοχή τους κοκαΐνη,κάνναβη,όπλα και χρηματικό ποσό

Συνελήφθησαν 2 ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων στα Χανιά

Κατασχεθήκαν κοκαΐνη ,κάνναβη χρηματικό ποσό των 4.520 ευρώ πιστόλι ,φυσίγγια και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων καθώς και εφαρμογής ειδικού σχεδίου για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, την 07.08.2025 το βράδυ ,αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εντόπισαν σε περιοχή του Δήμου Χανίων ημεδαπό να οδηγεί Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και τον ακινητοποίησαν.

Σε έλεγχο που του έκαναν βρήκαν συσκευασία που περιείχε 2,59 γραμμάρια κοκαΐνης την οποία και κατέσχεσαν.

Ακολούθησαν έρευνες στην οικία του και σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από αυτήν κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :

• Πιστόλι με γεμιστήρα

• 22 φυσίγγια

• 9,07 γραμμάρια κάνναβης

• 66 σπόροι κάνναβης

• Χρηματικό ποσό 4.520 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Ανωτέρω ημεδαπός (53χρονος) και ημεδαπή (53χρονη) σύνοικος του συνελήφθησαν.

Επίσης κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς και απόκρυψης πυροβόλων όπλων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.