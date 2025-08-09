Δήλωση Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη για την εποχιακή πεζοδρόμηση του κέντρου

Η εποχιακή πεζοδρόμηση του κέντρου του Αγίου Νικολάου είναι μία επίσημη απόφαση σε ΦΕΚ που έχει ληφθεί ομόφωνα από πέρυσι με ισχύ από 15/6-15/9 για κάθε χρόνο. Μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της αποτιμήθηκε κατά βάση θετικά τόσο από την τοπική κοινωνία, όσο και από τις δημοτικές παρατάξεις παρά τις όποιες αντιθέσεις ή παρατηρήσεις.

Φέτος δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί για αντικειμενικούς διοικητικούς και τεχνικούς λόγους από τις υπηρεσίες του δήμου διότι θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλειας, φύλαξης και εποπτείας της πεζοδρομημένης ζώνης όπως συνέβη πέρυσι.

Ο ίδιος συνομίλησα με τους κατοίκους, επαγγελματίες και εργαζομένους της περιοχής και έχω ίδια αντίληψη για τις σημερινές συνθήκες. Ο Δήμος δεν λειτουργεί με πιέσεις ή αθέμιτες αντιδράσεις αλλά με πνεύμα συνεργασίας. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Κατόπιν αυτών, ανακοινώνουμε ότι ως Δημοτική Αρχή έχουμε προχωρήσει ήδη στην εκπόνηση ολοκληρωμένης πρότασης για τη μόνιμη πεζοδρόμηση τμημάτων του κέντρου, βασισμένη σε επιστημονικά και κυκλοφοριακά δεδομένα, συνεκτιμώντας και τις παρατηρήσεις από την δοκιμαστική εποχιακή πεζοδρόμηση του περασμένου έτους, με σεβασμό στις ανάγκες των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επισκεπτών. Η πρόταση θα τεθεί άμεσα και σε διαβούλευση, με στόχο να διαμορφωθεί οριστικά μέσα από συνεννόηση, αλλά με ξεκαθαρό προσανατολισμό στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής όλων.