Ηράκλειο:Συνελήφθησαν -3- ανήλικοι για ναρκωτικά και επιπλέον -3- ημεδαπές κηδεμόνες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων

Συνελήφθησαν -3- ανήλικοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ηράκλειο

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 70 γραμμάρια κάνναβης

Επιπλέον συνελήφθησαν -3- ημεδαπές κηδεμόνες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου καθώς και της εφαρμογής ειδικού σχεδίου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών ,και μετά από πληροφορίες του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, απογευματινές ώρες χθες (08.08.2025) αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας εντόπισαν -3 ανήλικους ημεδαπούς να προσεγγίζουν υπαίθριο χώρο απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών (καβάτζα) σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σημείο οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν συσκευασία που περιείχε 70 γραμμάρια κάνναβης ενώ οι ανήλικοι ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Επίσης συνελήφθησαν -3- ημεδαπές κηδεμόνες τους και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου