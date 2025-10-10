Χανιά:Εκδήλωση Ενημέρωσης για την Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας «Για τα Παιδιά, Γινόμαστε Ασπίδα»

(Περιφέρεια Κρήτης: Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά)

Σάββατο 11/10/2025

ώρα 11:00 – 13:00

στο 2ο Γυμνάσιο Χανίων στην Κοραή

Διοργάνωση

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΔΠΕ Χανίων – ΔΔΕ Χανίων

Η Εθνική Δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF και σειρά εταίρων, μεταξύ αυτών και το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με την χρηματοδότησή της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

11:00 – 11:15 Προσέλευση Συμμετεχόντων – Εγγραφές

Έναρξη και Χαιρετισμοί

Μπουλουκάκη Ιζόλδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Δημόσιας Υγείας,

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ζερβουδάκη Ελένη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Χανίων

Τερεζάκη Χρύσα, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Ψαράκης Γεώργιος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Ντούλια Αθηνά, Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

11:15 – 11:45 Παιδική Παχυσαρκία: Προκλήσεις και Απαντήσεις.

Μπουλουκάκη Ιζόλδη, MD, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Δημόσιας Υγείας,

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

11:45 – 12:00 Η Εθνική Δράση για την αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας.

Μπουλουκάκη Ιζόλδη, MD, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Δημόσιας Υγείας,

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

12:00 – 12:30 Παρουσίαση των Συμπεριφορών-Στόχων & των Εργαλειοθηκών «Τροφή και Δράση».

Περάκη Σεβαστή, BSc Διαιτολόγος – Διατροφολόγος (RDN), MPH St., Ερευνήτρια, Εργαστήριο Προγραμματισμού της Υγείας, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

12:30 – 13:00 Ανοιχτή Συζήτηση με το Κοινό: Απορίες, Σχόλια και Προτάσεις.

Μπουλουκάκη Ιζόλδη, MD, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Δημόσιας Υγείας,

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Περάκη Σεβαστή, BSc Διαιτολόγος – Διατροφολόγος (RDN), MPH St., Ερευνήτρια, Εργαστήριο Προγραμματισμού της Υγείας, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

13:00 Λήξη Εκδήλωσης

Σχετικά με την Εθνική Δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας:

Η Εθνική Δράση για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της, μέσω της προώθησης και υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών και σωματικής άσκησης.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, δάσκαλοι, καθηγητές, επαγγελματίες υγείας, παιδίατροι, διαιτολόγοι, διακεκριμένοι σεφ, γονείς και παιδιά, αθλητικά σωματεία, τοπικοί φορείς και κοινότητες.

Είναι το πρώτο πρόγραμμα που υλοποιείται σε όλη την επικράτεια, καλύπτοντας τις ανάγκες των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών και των οικογενειών τους, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας πρόληψης.

Μάθετε περισσότερα στο paxisarkiakaipaidi.gov.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ιωάννα Τσιλιγιάννη – Συντονίστρια Έργου στην Περιφέρεια Κρήτης (Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά) –

Email: i.tsiligianni@uoc.gr

Ιζόλδη Μπουλουκάκη – Υπεύθυνη Επικοινωνίας – Email: i.bouloukaki@uoc.gr

