ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟΥΓΕΙΑ

Πράσινο φως για νέο Αξονικό Τομογράφο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Με απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εγκρίθηκε πίστωση ύψους 744.000 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου αξονικού τομογράφου 128 τομών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Η έγκριση αυτή επιτρέπει στο Νοσοκομείο να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες για την απόκτηση του νέου εξοπλισμού, καλύπτοντας ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και ενισχύοντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους πολίτες.

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, ο νέος αξονικός τομογράφος αναμένεται να προσφέρει ταχύτερη διενέργεια εξετάσεων υψηλής ποιότητας, με μικρότερη δόση ακτινοβολίας, ακριβέστερη τρισδιάστατη απεικόνιση και δυνατότητα για σύγχρονες εφαρμογές όπως αξονική στεφανιογραφία, αγγειογραφία εγκεφάλου και μελέτη αιμάτωσης σε εγκεφαλικά επεισόδια. Η εγκατάστασή του θα συνοδευτεί από τις απαραίτητες παρεμβάσεις στις υποδομές ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή λειτουργία.

Με τη γνωστοποίηση της είδησης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βουλευτής Ρεθύμνου κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε σχετικά:

«Η χρηματοδότηση για τον νέο αξονικό τομογράφο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ανταποκρίνεται σε ένα αίτημα του Νοσοκομείου, το οποίο στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή. Σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ιδρύματος, την 7η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας, καταφέραμε να προχωρήσουμε τη διαδικασία και να δρομολογήσουμε λύση σε μια πραγματική ανάγκη του ιδρύματος. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, μέσα από συνεργασία και συνεννόηση, για να ενισχύουμε καθημερινά τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου προς τους πολίτες του Ρεθύμνου».

 

ΠΗΓΗ: GOODNET.GR

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τουρισμός: Στους τοπ προορισμούς και το φθινόπωρο...

0
Η Κρήτη αναδεικνύεται ως ο πλέον δημοφιλής προορισμός, με...

Ξεκινούν τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βικελαίας...

0
Πρόσκληση της Β.Δ.Β. προς τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Η...

Τουρισμός: Στους τοπ προορισμούς και το φθινόπωρο...

0
Η Κρήτη αναδεικνύεται ως ο πλέον δημοφιλής προορισμός, με...

Ξεκινούν τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βικελαίας...

0
Πρόσκληση της Β.Δ.Β. προς τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Η...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ξεκινούν τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Επόμενο άρθρο
Τουρισμός: Στους τοπ προορισμούς και το φθινόπωρο η Κρήτη
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αγρότες και κτηνοτρόφοι παίρνουν ανάσα – Πληρωμές για βιολογικά, ζωοτροφές και αποζημιώσεις «Ντάνιελ»

ΠΚ team ΠΚ team -
Ενεργοποιούνται πληρωμές για βιολογικά, ζωοτροφές και αποζημιώσεις από τις...

Τουρισμός: Στους τοπ προορισμούς και το φθινόπωρο η Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Κρήτη αναδεικνύεται ως ο πλέον δημοφιλής προορισμός, με...

Η νόσος Αλτσχάιμερ αντιστράφηκε σε ποντίκια χάρη σε πρωτοποριακή θεραπεία

ΠΚ team ΠΚ team -
Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Signal Transduction and Targeted...

Ξεκινούν τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρόσκληση της Β.Δ.Β. προς τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Η...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST