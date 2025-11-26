Χανιά:Έκθεση “Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καμπελόπουλος: Μια γνωριμία στο Παρίσι”

Το Ίδρυμα Κάρολος Καμπελόπουλος, Μουσείο “Μοναστήρι του Καρόλου”, σε συνεργασία με το

Μουσείο Αλέκος Φασιανός, παρουσιάζουν την έκθεση:

“Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καμπελόπουλος: Μια γνωριμία στο Παρίσι”.

Η έκθεση θα ανοίξει το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 6μμ.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Στέλλα Κουτσουπάκη, Διευθύντρια του Μουσείου “Μοναστήρι του

Καρόλου” και η διοργάνωση αποτελεί μια συνεργασία με τον Ελληνο-Γαλλικό Σύλλογο Χανίων,

έχοντας την αμέριστη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,

του

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης και του Δήμου Χανίων, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της

Γαλλικής Πρεσβείας. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τιμήσει με την παρουσία της η Laurence Auer,

Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Μυρτώ Κοντομιτάκη,

Μουσειολόγος, Ιστορικός Τέχνης.

Πρόκειται για μια έκθεση-σταθμό, καθότι εξυμνεί τις ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες σήμερα βίαια

και επαναλαμβανόμενα μπαίνουν στο μικροσκόπιο, ενώ οι μνήμες και οι αναμνήσεις αποκτούν

ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Πόσω μάλλον όταν βιώνουμε μία συνάντηση με την τέχνη, μέσα από

έργα καλλιτεχνών, τόσο διαφορετικών, αλλά και με τόσες κοινές αξίες και ιδανικά.

Η συλλογή του Μουσείου “Μοναστήρι του Καρόλου”, μεταξύ άλλων αριστουργημάτων εμπεριέχει

και έργα του Έλληνα εικαστικού δημιουργού Αλέκου Φασιανού, ένα μικρό κομμάτι της τεράστιας

συλλογής, που έχτισε αργά και σταθερά ο εικαστικός και κομμωτής διασημοτήτων, Κάρολος

Καμπελόπουλος.

Η άφιξη του Αλέκου Φασιανού στο Παρίσι τη δεκαετία του ’60, η Ελληνική καταγωγή του Καρόλου

Καμπελόπουλου που έμενε ήδη εκεί και η τέχνη ως ένας κοινός τους τόπος, οδήγησαν αρχικά στη

συνάντησή τους και στη συνέχεια στην καλλιέργεια της γνωριμίας τους.

Η έκθεση αυτή αποσκοπεί στο να βάλει σε εγρήγορση το νου, με τους εικαστικούς διαλόγους

μεταξύ των έργων των δύο αυτών εικαστικών, ενώ παράλληλα αφήνει στην απόλυτη ευχέρεια του

εκάστοτε θεατή, το να φανταστεί,

να διηγηθεί σαν παραμύθι ή να αναρωτηθεί για οποιοδήποτε

σενάριο συνύπαρξης μεταξύ δυο πολύ μοναδικών και δημιουργικών εικαστικών μυαλών: τον

ευρέως γνωστό, καταξιωμένο Αλέκο Φασιανό και τον λιγότερο γνωστό αλλά αναμφισβήτητα

χαρισματικό, ταλαντούχο Κάρολο Καμπελόπουλο.