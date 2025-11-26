Η ωραιότερη χριστουγεννιάτικη ιστορία, «Ο Καρυοθραύστης»,από την Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης έρχεται στην Κρήτη

Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ

του Ε.Τ.Α. Χόφμαν

Μουσική: Π.Ι. Τσαϊκόφσκι

στην Κρήτη, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

4-7 Δεκεμβρίου 2025

Η Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την ωραιότερη χριστουγεννιάτικη ιστορία, «Ο Καρυοθραύστης», του Γερμανού Έρνεστ Τέοντορ Αμαντέους Χόφμαν, με επτά ηθοποιούς και χορευτές επί σκηνής και σε μουσική Τσαϊκόφσκι! Έπειτα από 2 συνεχόμενες σεζόν με απανωτά sold-out στη Θεσσαλονίκη, έρχεται τον Δεκέμβριο στην Κρήτη, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Παραμονή Χριστουγέννων και η μικρή Μαίρη παίρνει από τον αγαπημένο της νονό το πιο παράξενο δώρο: έναν Καρυοθραύστη, ένα παιχνίδι με πλούσια ιστορία που εξάπτει τη φαντασία της και ζωντανεύει στο όνειρό της. Μαζί, θα ζήσουν την πιο απίστευτη περιπέτεια, θα έρθουν αντιμέτωποι με τον πιο φοβερό εχθρό, θα κινδυνεύσουν να χάσουν τα πάντα αλλά θα βρουν το πιο σπουδαίο: την αγνή και ανιδιοτελή αγάπη, που μας δίνει τη δύναμη να παλεύουμε στη ζωή μας για όσα αξίζουν.

Σε διασκευή Γιώτας Καλτσίδου, σκηνοθεσία Ανδρονίκης Μαλακόζη και έναν ταλαντούχο θίασο αποτελούμενο από πέντε ηθοποιούς και δύο μπαλαρίνες, «Ο Καρυοθραύστης» είναι μια συναρπαστική εμπειρία για όλη την οικογένεια, ένας ύμνος στην αγάπη, τη φιλία και την αποδοχή, αλλά και ένα ουσιαστικό μήνυμα για τα Χριστούγεννα: να βλέπουμε τους άλλους με τα μάτια της καρδιάς!

Ετοιμαστείτε να φωνάξετε δυνατά: «ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ!»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Ε.Τ.Α. Χόφμαν

Μουσική: Π. Ι. Τσαϊκόφσκι

Διασκευή: Γιώτα Καλτσίδου

Σκηνοθεσία: Ανδρονίκη Μαλακόζη

Κίνηση – Χορογραφίες: Δημήτρης Μέξης

Χορογραφίες μπαλέτου: Δήμητρα Γκουντιού

Σκηνικά: Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης

Κοστούμια: Κατερίνα Καραογλάνη

Φωτισμοί: Emin Sirimsi

Φωτογραφίες – Trailer: Karen Gkiounasian

Γραφιστικός σχεδιασμός: Playwalk

Τεχνική κάλυψη: Θοδωρής Σταματίου

Επικοινωνία – Προβολή: Λία Κεσοπούλου

Παραγωγή: Παιδική Σκηνή Θεσσαλονίκης

Επί σκηνής:

Βίκυ Δαλαμήτρα

Δήμητρα Γκουντιού

Δημήτρης Μέξης

Κωστής Κοσμίδης

Έρα Μπόικου

και οι μπαλαρίνες σε εναλλακτική διανομή:

Ελευθερία Μουζακίτη

Ελένη Τσιάτσιου

Άννα Μαρία Πηλίδου

Μαρία Βασίλειου

Βασιλιάννα Κοντού

Ηώ Βασιλική Αλεφάντη

Παραστάσεις:

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δημοτικό Θέατρο ΡΕΞ

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 18:30

Αγορά εισιτηρίων: Βιβλιοπωλείο Γραφή (2841 026422) & στο more.com

ΡΕΘΥΜΝΟ

CINELAND Παντελής

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 16:30 και στις 18:30

Αγορά εισιτηρίων: Cineland Παντελής (28310 29241) & στο more.com

ΧΑΝΙΑ

Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 16:30 και στις 18:30

Αγορά εισιτηρίων: στο more.com

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Θέατρο Αστόρια

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 11:30 και στις 17:30

Αγορά εισιτηρίων: Θέατρο Αστόρια (2810 242272) & στο more.com

Διάρκεια παράστασης: 70’ (με διάλειμμα)

Τιμή εισιτηρίου: Γενική Είσοδος 12 ευρώ

Πληροφορίες: 2311 284773 & paidikiskini.gr