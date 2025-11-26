Ρέθυμνο:Μουσική παράσταση«Ο Μίκης αφηγείται…»στο Ωδείο Ρεθύμνου, Αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης»

Ο Μίκης αφηγείται…

Ρέθυμνο 30 Νοεμβρίου 2025, στις 20.00

Ωδείο Ρεθύμνου, Αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης»

Εμμ. Βερνάρδου 2, Παλιά Πόλη

Μια παράσταση αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη, γεμάτη σελίδες από τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας, όπως ο ίδιος τις αφηγείται, πλαισιωμένες από τα τραγούδια του.

Τι μπορεί να σημαίνει το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη για τις γενιές που έρχονται; Πώς θα νιώσει τη μουσική του ένας νέος άνθρωπος που δεν έχει ζήσει τα ιστορικά γεγονότα με τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη;

Πώς οι νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική και το τραγούδι θα προσεγγίσουν το έργο του; Μπορεί αυτή η νέα ματιά να αναδείξει μια διαφορετική, ίσως πιο προσωπική συγκίνηση; Και τι συναισθήματα θα γεννηθούν μέσα από τη συλλογική διαδικασία προετοιμασίας της παράστασης;

Τα ερωτήματα αυτά οδήγησαν στη δημιουργική συνάντηση με την ομάδα Passe-pARTout από τα Χανιά – μια μουσική παρέα νέων ανθρώπων που επικοινωνούν και εκφράζονται μέσα από τη μουσική. Στόχος της ομάδας είναι να λειτουργήσει ως μια νεανική, καλλιτεχνική κοινότητα, που εντάσσει δυναμικά την τέχνη στο κέντρο της καθημερινής ζωής, σε χώρους οικείους αλλά και απρόσμενους. Αυτή ακριβώς η ομάδα, μαζί με τέσσερις μουσικούς επί σκηνής, αναλαμβάνει να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα.

Σκέψεις, μελέτη, πρόβες, αλληλεπίδραση, συλλογική δουλειά και η μεγάλη ευθύνη του ονόματος του Μίκη συνθέτουν τη διαδικασία που μας οδηγεί στο τελικό αποτέλεσμα: να ακούμε ανάμεσά μας τη φωνή του, να διηγείται στιγμές της ζωής του και της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, ενώ παράλληλα οι Passe-pARTout και το τετραμελές μουσικό σύνολο ερμηνεύουν ζωντανά τις μουσικές και τα τραγούδια του.

Συντελεστές:

Passe-pARTout: Τραγούδι, φωνητικά

Κώστας Κεχράκος: Κοντραμπάσο, αρχική ιδέα

Γιάννης Γιαννακάκης: Πιάνο

Τίτος Σμυρνάκης: Ακουστική κιθάρα, μπουζούκι

Γιώργος Πογιατζής: Βιολί

Δημήτρης Γιαννούλης: Ηχοληψία

Η ενορχήστρωση προέκυψε μέσα από συλλογική δουλειά όλων των μουσικών.

Είσοδος ελεύθερη.

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης.

Με την στήριξη του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής, του ΕΛΜΕΠΑ.

Οργάνωση Παραγωγής: Make Music Memories.