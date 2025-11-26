Δήμος Μαλεβιζίου:Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στην πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη στο Γάζι, ο Δήμος Μαλεβιζίου θα φωταγωγήσει το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, δίνοντας το επίσημο έναυσμα για ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων που θα διαρκέσουν καθ’ όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων.΅

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 6.00 μ.μ., με τη Δημοτική Χορωδία Μαλεβιζίου να δημιουργεί την κατάλληλη ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα μέσα από χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τραγούδια. Παράλληλα, Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων θα παρουσιάσουν δημιουργικές δράσεις οργανώνοντας παζάρια και κεράσματα.

Η βραδιά της φωταγώγησης θα συνεχιστεί με μουσική από το συγκρότημα των Λευτέρη και Μανούσου Καλλέργη, προσφέροντας ένα χαρούμενο και εορταστικό κλίμα για όλους τους επισκέπτες.

Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συναυλία του συγκροτήματος «Μω και Ρέω», σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Χαμόγελο του Παιδιού. Κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν οι δράσεις του Οργανισμού, ενώ τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες που ενισχύουν τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη.

Παράλληλα, από 20 έως και 31 Δεκεμβρίου, θα υλοποιηθεί σειρά εορταστικών δράσεων για παιδιά, με δημιουργικά εργαστήρια, παιχνίδια και χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες που υπόσχονται να γεμίσουν με χαμόγελα τις ημέρες των γιορτών.

Ευχαριστούμε τους συλλόγους για την αρωγή και τη συμμετοχή τους και ευχόμαστε οι γιορτινές αυτές μέρες να πλημμυρήσουν με αγάπη τις καρδιές όλων μας.