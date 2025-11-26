Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών και φορέων ολοκληρώθηκε η ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Περιφέρειας Κρήτης, Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας, για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης στην Πλατεία Ελευθερίας.



Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας των «16ήμερων Δράσεων για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών» #ItStopsWithMe, αναδεικνύοντας το μήνυμα ότι η έμφυλη βία δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση, αλλά κοινωνικό ζήτημα που αφορά όλα τα άτομα. Κάθε φωνή, κάθε στάση, κάθε πράξη μπορεί να συμβάλει στην αλλαγή. Μέσα από καλλιτεχνικές, μουσικές, θεατρικές και βιωματικές δράσεις, δημιουργήθηκε ένας χώρος διαλόγου, ενσυναίσθησης και ενδυνάμωσης, υπενθυμίζοντας ότι καμία γυναίκα δεν είναι μόνη.

Όπως δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη, «οι 16ήμερες δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης αποτελούν μια συλλογική πρόσκληση για γνώση, ευαισθητοποίηση και δράση. Μέσα από τέχνη, εκπαίδευση, δημόσιο διάλογο, θεσμική κατάρτιση και κοινοτικές παρεμβάσεις, δημιουργούμε χώρους όπου η εμπειρία συναντά την επιστήμη, η φροντίδα συναντά την πολιτική και η κοινωνική ευθύνη γίνεται πράξη. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε μια κουλτούρα μηδενικής ανοχής στη βία και να ενισχύσουμε την επίγνωση ότι η αλλαγή αρχίζει από τη φωνή και τη στάση του καθενός και της καθεμιάς μας».

Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει:

• Την παρουσίαση του τραγουδιού της Εκστρατείας «It Stops With Me», από τους Loopia, την Ίριδα Τσιγάρα και τον Αντώνη Βουμβουλάκη

• Το θεατρικό δρώμενο «Μίλα» από τον Σύλλογο Γυναικών ΊΡΙΔΑ

• Το μουσικό αφιέρωμα «Τραγουδάμε για τις Γυναίκες και την Ισότητα» από τη Δημοτική Χορωδία Χερσονήσου

• Την προβολή της ταινίας «Το λιμάνι μέσα μου / Inner Harbour» της Γιώτας Σαμιώτη

• Τη βιωματική δράση «Ίδιες/ίδιοι σε διαφορετικά παπούτσια», σε συνεργασία με φοιτήτριες και φοιτητές ακαδημαϊκών ιδρυμάτων

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν δράσεις συμμετοχής και δημιουργικής έκφρασης, όπως:

• Το συλλογικό εικαστικό έργο «Η γυναίκα με το κόκκινο φουστάνι», από το 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

• Ο Ψηφιακός Τοίχος Μηνυμάτων με τίτλο «Ονειρευόμαστε έναν κόσμο χωρίς βία και κακοποίηση», από την Επιτροπή Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του ΕΛΜΕΠΑ

• Ο ενημερωτικός σταθμός από τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του ΚΕΘΙ, του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου, του Χαμόγελου του Παιδιού, του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου και των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η καλλιτεχνική συμμετοχή της μαθήτριας Μαριάννας Κυπράκη του 3ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου με το τραγούδι «Αξία στη Ζωή», που σηματοδότησε τη λήξη της εκδήλωσης.